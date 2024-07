"No es justo hablar de héroes cuando luchas con una enfermedad

La vida profesional del actor Dani Rovira dio un giro vertiginoso cuando protagonizó Ocho Apellidos vascos, hace 10 años. Pero, realmente, su existencia cambió tras pasar un cáncer en 2020 que, según afirma, le hizo más genuino. Tanto es así que en la esperanzadora película El bus de la vida se ha atrevido a revivir aquello con mucho optimismo.

Me asombró que eligiera protagonizar una película que le tenía que traer recuerdos de su cáncer. ¿Le costó aceptar el trabajo?

Al principio, tuve dudas por varios motivos; primero porque no sabía si era la persona adecuada para protagonizar una película así y, segundo, porque no sabía si estaba preparado emocionalmente. Pero me plantee que hacerlo podía ayudar a la gente.

En El bus de la vida lanza una mirada optimista a esos enfermos que aceptan con valor la enfermedad. ¿Encontró usted personas con ese temple en la vida real?

He conocido personas así toda la vida. De hecho, mi proceso de la enfermedad fue bastante atípico porque fue en plena pandemia, en el 2020. La actitud de los enfermos es mega importante pero, a veces, cometemos el error de utilizar un tipo de vocabulario bélico y batallístico, de luchadores, de héroes, y me parece peligroso e injusto. Parece que solo el que lo pelea es el que lo consigue y yo he conocido gente valiente, que peleó hasta el final y no lo logró.

En la película, su personaje, Andrés, afirma en un momento dado que la enfermedad le ayudó a valorar más las cosas, incluso, creo que a ser mejor persona. ¿Hay un antes y un después también en usted?

Por supuesto que valoras más la vida. Es una mierda que te tengan que pasar cosas así para darte cuenta. De hecho, en la cinta hay una especie de mensaje subliminal dirigido a las personas sanas que no valoran la vida. Una especie de «tú que tienes salud es una pena que no exprimas la vida como esas personas a las que les queda poco tiempo».

Al personaje de Andrés que interpreto sí que le hace mejor persona. Pero en mi caso, como Dani Rovira, después de este proceso yo creo que soy más genuino, más auténtico. Una enfermedad consigue que se te caigan muchas máscaras y se desmonten muchas cosas.

Canta el tema principal de este filme. ¿Además de la actuación le gustaría hacer más cosas como cantante?

No. Lo que ocurre es que yo me atrevo con todo lo que me proponen. He cantado en algunas ocasiones públicamente con mi amigo Ismael Serrano, en Los Goya, etc… Lo que hago es mínimamente digno, sin más.

¿Qué le gustaría que se llevara a casa la gente tras ver esta película?

Yo creo que les diría que se planteen que si lo que están viviendo es una paz barata. Les preguntaría en qué van a invertir el milagro de la vida. ¿Sólo en conformarte?, y no estoy hablando de grandes hazañas, sino de hacer lo que amas, y soltar de tu vida lo que te da una falsa felicidad.