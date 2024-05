Aitana, Omar Montes y Love of lesbian saludan a junio

El último viernes de mayo viene cargado de estrenos musicales para dar la bienvenida a junio por todo lo alto.

Así, varios de nuestros artistas favoritos han puesto el broche final al mes con unos ritmos de lo más pegadizos.

Uno de ellos es Omar Montes, quien se ha unido a Lola Índigo para lanzar 'El pantalón', una nueva del clásico de las chuches con un toque más flamenco.

Esta rumba invita a la gente a bailar y ya está triunfando en redes sociales como Tik Tok, con un estilo muy diferente.

Encontramos también a Aitana, que ha vuelto a salir de su zona de confort una vez más y ha sacado la canción 'Hermosa casualidad', junto al artista gallego Sen Serra.

Este tema habla de dos personas que se enamoran de forma pasional y con su ritmo pausado por intenso. Promete encantar a los amantes del pop.

¿Qué vas a saber? Éste es el título del nuevo tema de Love of lesbian, que ha lanzado al lado de Amaral y que, con una música vibrante y una letra demoledora, llama a no darlo todo por perdido.

También ha destacado la colaboración entre Paula Koops y la recién salida de la Academia de Operación Triunfo RUSLANA con su canción de pop rock Me he colgado de mi ex.

Pocos podrán evitar cantarla a pleno pulmón y bailarla dándolo todo en la pista de baile.

Por último, Residente ha vuelto a la carga con una Live Sessions que pone de relieve la burtalidad de la guerra de Palestina. 'Bajos los escombros' es el nombre del tema.