Festivales para una legión de fieles

Con la llegada del buen tiempo, España se convierte en los próximos meses en un gran escenario que atrae a millones de jóvenes, amantes de la música y de la diversión, a los numerosos festivales que se reparten por la extensa piel de toro.

Hasta un centenar de eventos se concentran en verano para que el país se convierta una vez más en una gran pista de baile, un negocio que mueve cerca de 500 millones de euros durante todo el año.

España no es solo sinónimo de buen clima y playas, de rico patrimonio artístico, de excelente gastronomía o de lugar preferente para la práctica deportiva, sino que también es marca de cultura de calidad y de música en vivo con excelentes festivales veraniegos.

Además, la variedad de eventos al aire libre es muy amplia y está adaptada a todos los gustos y públicos: desde los más pequeños hasta los más multitudinarios. Y a todo tipo de géneros, a los que les gusta el rock, el pop, el jazz o el indie.

El cartel ya está listo para dar el pistoletazo de salida a eventos como Sónar, Azkena Rock Festival, A Summer Story, Boombastic, Río Babel, Madcool, BBK Live, Sonorama, FIB Benicàssim, Jazzaldia, Ebrovisión y un largo etcétera de luz, color y sonido, con artistas de la talla de Manuel Turizo, Black Eyed Peas, Lola Índigo, Los Planetas, Massive Atack, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne y Pearl Jam, entre muchos otros.

Porque los festivales no son solo un conjunto de escenarios donde escuchar a las grandes estrellas, sino que son auténticos macroeventos repletos de experiencias que van mucho más allá del propio espectáculo.

Toda esta industria musical se traduce en miles de turistas nacionales y extranjeros que llenan las salas y los macroeventos de varios días, en donde realizan un gasto total de más de 8.675 millones de euros, según Turespaña. Unas cifras que aúpan al sector del ocio y en concreto al de la música a uno de los podios más relevantes del turismo en España.

Estos conciertos refuerzan al país como uno de los destinos preferidos por los foráneos, porque la música, el verano y España es un trío de ases que siempre gana.

Pura electrónica

21 y 22 de junio

A summer story tomará fuerza a mediados de junio en la Ciudad del Rock, de Arganda del Rey, con el techno más duro, el takeover de Bresh y el talento nacional. El festival capitalino cuenta con un cartel memorable formado por estrellas como Richie Hawtin, Carl Cox, Shlømo, Sub Zero Project, Morten, y Oguz, 999999999, Fatima Hajji o Don Diablo.

Uno de los platos fuertes será el que ofrezca el sábado DJ Nano y su Oro Viejo, un espectáculo electrónico total de varias horas de duración con la mejor música electrónica y bailable. El carismático artista exhibirá una vez más un evento visual y electrónico que recorrerá la historia de su vida a través de la música.

La megaestrella francesa DJ Snake, creador de éxitos como Middle o Turn Down For What, será otro de los atractivos de esta edición. Y más aún después de anunciar su last show para 2025 en París. Otra de las grandes novedades es la leyenda del techno Carl Cox, que regresa a A summer story cinco años después.

Todos los detalles en: asummerstory.com

100% ecléctico

10-13 de julio

El recinto Iberdrola Musica de Villaverde, al sur de Madrid, con capacidad para 80.000 personas por día, volverá a llenarse en la próxima séptima edición de festival, que se celebra del 10 al 13 de julio, en un evento que mezcla la música rock, pop y electrónica, pero que se caracteriza por sus sonidos indies. Una vez más, el Madcool contará con su ya icónica noria.

Precisamente, este conocido evento independiente contará este año con un cartel repleto de figuras internacionales como The Killers, Bomba Estéreo o Dua Lipa.

El Mad Cool ha necesitado muy pocas ediciones para convertirse en uno de los festivales de referencia a nivel europeo. Su éxito se lo debe a la variedad de estilos que mezcla sin miedo en un mismo evento. Esto hace que se desmarque de competidores como el Sónar o el Primavera Sound.

Toda la información en: madcoolfestival.es

Uno de los más célebres

11-13 de julio

Con un cartel encabezado por el grupo canadiense Arcade Fire, el BBK Live tendrá lugar a mediados de julio en el espectacular enclave del parque Kobetamendi de Bilbao. Se trata de uno de los festivales más reputados del país y una cita obligada para los amantes de la música, que este año contará con las actuaciones de Massive Attack, Underworld, Grace Jones, Jungle, Slowdive y The Prodigy, entre muchos otros. En lo que a representación nacional se refiere, Ralphie Choo, Los Planetas, El Columpio Asesino y Sen Senra protagonizan la lista de artistas de esta edición.

Más info: bilbaobbklive.com

'Bombi' Asturias

18-20 de julio

Aunque la edición del Boombastic de este año recala en Gran Canaria, Port Aventura y Málaga, el festival más famosos es el que se celebra en Asturias, concretamente en el recinto La Morgal, en Llanera, próximo a Oviedo.

Los bombis de 2024 de este escenario norteño podrán disfrutar de los archiconocidos Manuel Turizo y Black Eyed Peas, que serán los cabezas de cartel.

También estarán artistas como Saiko, Yandel, Rels B, JC Reyes, Nicki Nicole, Natos y Waor, Lola Índigo o Dani Fernández, junto a más de 80 cantantes, a lo que se sumará un sinfín de sorpresas y novedades por descubrir para seguir viviendo la experiencia Boombastic.

Una cita especial merecen las closing parties de este año, con el dj e influencer gallego Michenlo, que traerá a todos los bombis su Blue Party, así como la fiesta Bresh.

Más info: boombasticfestival.com/asturias-festival

Frescor FIB

18-20 de julio

El municipio castellonense de Benicàssim se prepara de nuevo para recibir a los casi 200.000 asistentes que, cada año, se dejan seducir por la frescura del rótulo del FIB. Con las actuaciones de artistas internacionales como Black Eyed Peas, Yungblud, Royal Blood, Wade o The Libertines, el festival suma también a los británicos Jess Glynne, Miles Kane y The Vaccines. Además, en esta ocasión, Lori Meyers, Andrés Calamaro, Arde Bogotá, Dorian, Sen Senra y Carlos Sadness serán los encargados de contagiar el ritmo en español a los miles de asistentes que llenen el recinto del FIB. Este año, el festival reduce sus jornadas a tres días (en vez de cuatro) para aunar lo mejor del pop, rock, indie y electrónica.

Información en: fiberfib.com

El más veterano

Del 30 de julio al 4 de agosto

Es una de las citas más largas y veteranas del panorama festivalero español. El Arenal Sound vuelve del 30 de julio al 4 de agosto a Burriana (Castellón) con una amalgama de artistas de todos los estilos: Aitana, Lola Índigo o Morad estarán allí.

Junto a ellos también estarán RVFV, FMK, Pedro Capó, Bresh, Raúl Clyde, Hard GZ, La Zowi, Soto Asa, Abhir, Chema Rivas, Alvama Ice, Les Castizos, Enol, Mar Lucas, Michenlo, Luc Loren, Amygdala, Almácor y Rakky Ripper.

Los organizadores del festival castellonense esperan volver a batir récord de asistentes y confían que este año, la cita supere los 300.000 sounders.

Tal es la importancia del festival en esta comarca mediterránea que según las cifras de años anteriores, el espectáculo generá más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de producir un impacto económico estimado que asciende los 42 millones de euros.

Todos los datos en: arenalsound.com

Capital de la música nacional

7-10 de agosto

La localidad burgalesa de Aranda de Duero y todo su casco histórico volverá este agosto a llenarse de música nacional con un festival que este año encumbra a tres grandes grupos patrios: Los Planetas, Hombres G y Burning.

Una de las citas más esperadas es la de los granadinos, que abrirán el festival el miércoles 7 de agosto con su mítico álbum Súper 8, que cumple ya 30 años. Por su parte, Burning celebrará en Aranda su gira 50 aniversario con éxitos como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? o No es extraño que tú estés loca por mí; y Hombres G, la banda liderada por David Summers, estará en la capital ribereña para celebrar sus 40 años de vida sobre los escenarios con himnos como Devuélveme a mi chica, El ataque de las chicas cocodrilo o Marta tiene un marcapasos.

Tampoco faltará al Sonorama Niña Polaca, la banda de música indie pop española más emergente.

Pero el festival contará también con nombres míticos como Luz Casal, Dani Fernández, Niños Mutantes, Coque Malla y OBK.

Además, la cita burgalesa se va a la playa de Santander el 24 de agosto con Sonorama Day, una encuentro que contará con los británicos Placebo y DJ Nano como artista nacional.

Más info: sonoramaribera.com

Música emergente de CyL

2 de septiembre

Un festival creado por Vive! Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de Castilla y León, impulsar sus proyectos artísticos y celebrar junto con el público la potente escena musical de la comunidad.

Música y Castilla y León son dos aspectos que en Vive! Radio se fusionan. Por eso, para este festival regional se busca que cada una de las nueve provincias tenga representación.

Vivestival! se celebrará el 2 de septiembre en Valladolid y para llegar a esta gran final los músicos tendrán que haber sido seleccionados en una de las nueve fases provinciales.

Toda la información en: vivestival.es