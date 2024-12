Feijóo: "En la mesa de Sánchez se sentarán dos imputados"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que en su "mesa de Navidad se sentarán dos imputados", en alusión a las investigaciones abiertas a su esposa Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez. En su réplica, el presidente del Gobierno ha presumido de la buena marcha de la economía española y ha afeado al jefe de la oposición que no le pregunte en el Parlamento por los asuntos que preocupan a los españoles, como la vivienda, el empleo o la educación.

En la sesión de control al Gobierno del Congreso, Feijóo ha atacado a Sánchez por su "precariedad parlamentaria" tras sus últimas derrotas en el Congreso --como en la enmienda para suspender un impuesto eléctrico acordada entre PP y Junts-- y por su "debilidad judicial" ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

"Su precariedad parlamentaria es comparable con su debilidad judicial. Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios del delito", ha espetado a Sánchez, para avisarle de que "ni el independentismo le perdonará sus mentiras ni los jueces le perdonarán sus delitos".

A renglón seguido, ha recordado al jefe del Ejecutivo los casos que afectan a su esposa y su hermano. "Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Y cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura", ha dicho a Sánchez.

Además, Feijóo ha señalado que después de Navidad su vicepresidenta Yolanda Díaz "seguirá repitiendo que el Gobierno no gobierna", Podemos "seguirá especulando con la caída" de Sánchez porque saben que "va a por ellos" y "los independentistas volverán a recordarle que sin ellos no es nadie".

Feijóo se dirige a la portavoz de Junts

Después de que este lunes Junts haya registrado una iniciativa en el Congreso para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, el presidente del PP se ha dirigido a la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, para avisarle que el presidente del Gobierno les va a "seguir engañando".

"Mire, señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy", ha enfatizado, para pedir a Sánchez que "deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles".

Según Feijóo, el presidente del Gobierno pretende "conseguir el apoyo de sus socios como el Gobierno con sus mordidas, con el dinero de los españoles". "Nadie les persigue por ser progresistas, sino por presuntos delitos y por mentiras reiteradas", ha asegurado.

Además, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que el próximo Congreso del PSOE será el del "relevo" de Sánchez. "Puede elegir entre urnas o chantajes, pero asúmalo, sobre la mentira y la corrupción es imposible construir nada. Solo se construye sobre la confianza y el interés general. Y usted es incompatible con la confianza y el interés general, es incompatible con España", ha trasladado al presidente del Gobierno.

Sánchez presume también del peso internacional de España

En su réplica, Sánchez ha recalcado al PP que las prioridades de los españoles coinciden con las del Gobierno, como dijo en su investidura. Así, ha indicado que esas prioridades son "la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo" y "el fortalecimiento de los servicios públicos" y del "Estado del bienestar".

También ha citado entre esas prioridades "abordar el problema de la vivienda" --asunto que tratarán en la Conferencia de Presidentes de este viernes--, "combatir la desigualdad en todas sus formas" y "defender la paz allí donde hay conflictos en el escenario internacional".

Según Sánchez, los datos "están acompañando estas prioridades" del Gobierno, subrayando que "hoy mismo un semanario, The Economist, acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024".

Es más, ha señalado que la OCDE "ha señalado que España está creciendo cuatro veces más de la media europea" y hay "casi 22 millones de personas trabajando". "Hemos subido los salarios, las pensiones, por cierto, rebajando la deuda pública y el déficit público. En aquellas comunidades autónomas donde se está aplicando la ley de vivienda estamos reduciendo también los precios de los alquileres", ha presumido.

Asimismo, Sánchez ha destacado que desde el punto de vista internacional España tiene "mucho más peso que en anteriores administraciones" y el país "vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas".

"Y eso es gracias al esfuerzo de todos los españoles y españolas, también a la contribución del Gobierno de España. Estas son nuestras prioridades. A mí me gustaría saber, señor Feijóo, cuáles son las suyas", ha espetado al jefe de la oposición.

Sánchez: "¿Ésta era la política para adultos que traía de Galicia?"

Sánchez, que ha dicho ver "flojo" hoy a Feijóo, ha recordado al PP que los estudios demoscópicos recogen que las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos son la vivienda, la seguridad, la sanidad o la economía y ha recriminado al líder del PP que no le pregunte por estas cuestiones en el Congreso.

"En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones. Ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por empleo", se ha quejado, para preguntar a Feijóo: "¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?".

Feijóo había arrancado su intervención señalando que, después de escuchar a sus socios esta semana, los españoles quieren saber "cuánto más" les va "a costar" que el Gobierno siga en el Palacio de la Moncloa. Y tras las palabras de Sánchez ha lamentado que no haya "habido suerte". "Al menos si no responde, no miente", ha dicho a Sánchez.