El sector del transporte de mercancías por carreteras despeja los nubarrones que a principios de año amenazaban con aguar el ejercicio a los profesionales de Castilla y León. La actividad repuntó un uno por ciento en la Comunidad en el primer semestre, gracias al tirón que experimentó de abril y junio, con un crecimiento del 5,6 por ciento. Además, los precios se mantuvieron estables, por lo que ahora las esperanzas están puestas en la recta final del año y la campaña de Navidad.

De esta forma, el mal inicio del año se ha ido compensando a medida que avanzaba 2024, tal y como explicó a Ical el portavoz de la Federación de Empresas de Transportes de Mercancías por Carretera (Fetracal), Óscar Baños, quien insistió en que la buena cosecha en el campo ha ayudado a que la actividad se recuperara, a pesar de los vaivenes de la industria.

Su análisis coincide con los datos recabados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pues de acuerdo a su estadística el flujo de mercancías superó los 40 millones de toneladas en el segundo trimestre, algo no visto por el sector en Castilla y León desde los años 2010 y 2011, ya que en los últimos ejercicios las cifras rondaban los 37 millones de toneladas. Con ello, la cifra total de la primera mitad del año rebasó los 75,7 millones de toneladas.

No fue la única cifra positiva. El sector anotó mejores registros en Castilla y León que en el conjunto de España. De media, la actividad creció en todo el país un 3,58 por ciento en el segundo trimestre, lo que le permitió rebasar los 416 millones de toneladas. Por tanto, casi dos puntos menos que el avance que experimentó el transporte de mercancías por carretera en la comunidad.

Sin embargo, el portavoz de los transportistas explicó que no todo son luces, sino que detrás de las cifras también hay sombras. De hecho, señaló que mientras al subsector de basculante le fue bastante bien, con un aumento destacado de los servicios, en el caso de la carga general la evolución no fue tan positiva, sobre todo por los pedidos de la industria. También el verano fue un periodo dorado para los transportistas que atienden al canal Horeca, no así para el resto.

Con todo ello ahora cruzan los dedos para que nada estropee el final de año una vez avanzado el otoño, ya que según Óscar Baños los precios que perciben por sus servicios se han mantenido estables, al no caer fruto de la poca carga de trabajo. Tampoco los carburantes les han dado ningún gran susto en los últimos meses, si bien la incertidumbre del escenario internacional les hace no confiarse.

Los problemas habituales, como la escasez de conductores, persisten en Castilla y León, según el portavoz de Fetracal, quien insiste en que es necesario hacer más atractiva la profesión, con mejores condiciones de trabajo. Para ello, demandó que se habiliten aparcamientos "seguros", dotados con servicios, así como que se avancen en asuntos como la jubilación anticipada o las mejoras de los tiempos de espera.

No son las únicas demandas que lanza el sector a las administraciones en un momento en el que de nuevo, aseguró Óscar Baños, los transportistas han demostrado que sin ellos la ayuda no hubiera llegado a los municipios afectados por la DANA. Por ello, reclamó la mejora del estado de conservación de la red de carreteras y más fondos para fomentar el achatarramiento de los vehículos más antiguos para continuar con la renovación de las flotas.

Mercado nacional e internacional

Casi un diez por ciento de todas las mercancías del país tuvieron como origen o destino a Castilla y León, donde la actividad del transporte por carretera sin embargo pasó de las 35,63 millones de toneladas del primer trimestre a los 40,07 millones acumulados del segundo, hasta alcanzarse un total de 75 millones. Frente a la caída interanual del 3,7 por ciento de enero a marzo, en el segundo trimestre se produjo un alza del 5,6 por ciento.

El mercado interno de la Comunidad cerró el primer semestre en números rojos, con una caída del 1,7 por ciento, hasta los 37,44 millones. Además, en el segundo trimestre, el flujo de movimientos de mercancías dentro de Castilla y León experimentó una caída del 1,39 por ciento, hasta los 20,31 millones de toneladas. Los transportes dentro de los municipios se desinflaron, hasta registrar una caída del 15,67 por ciento, hasta los 3,8 millones de toneladas, mientras los intercambios entre municipios crecieron un 2,62 por ciento, hasta los 16,5 millones de toneladas.

Por el contrario, los servicios entre Castilla y León y otras comunidades compensaron esta evolución negativa pues arrojaron un crecimiento del 2,9 por ciento en la primera mitad del año, lo que le permitió alcanzar los 35,5 millones de toneladas. También, se disparó un 14,46 por ciento en el segundo trimestre, hasta superar los 18,5 millones. De esta cantidad, la Comunidad recibió 8,22 millones de toneladas, un 7,49 por ciento más, y expidió, 10,33 millones, un 68 por ciento más.

Por último, el mercado internacional volvió a registrar un crecimiento del 15,5 por ciento en el primer semestre (2,74 millones de toneladas), que en el caso del segundo trimestre fue del 6,01 por ciento en Castilla y León, con 1,2 millones de toneladas, de las que se recibieron 547.000 kilos, un 26,21 por ciento más, mientras lo enviado, cayó un 6,43 por ciento, hasta los 658.000 kilos.