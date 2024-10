Al cruzar la puerta de la sede del Consejo General del Poder Judicial te golpea un fuerte olor a nuevo. Y no porque sea de reciente construcción, ni mucho menos, pues hace ya más de tres décadas que el edificio ubicado en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada fue reinaugurado por Juan Carlos I. Es una sensación de que sus nuevos inquilinos están desempolvando hasta el último rincón del órgano de gobierno de los jueces y magistrados españoles tras más de un lustro de parálisis. Es precisamente ese aire renovado el que se percibe desde la entrada. Tres de los veinte sillones recién estrenados están ocupados por burgaleses. Y con la ilusión de las primeras veces, afrontan el reto de desengrasar la sala de máquinas y ponerla a toda velocidad.

José Eduardo Martínez Mediavilla, Luis Martín Contreras y Gema Espinosa Conde nos reciben en el despacho de esta última con una conversación sobre la tierra, que siempre tira mucho, recuerdos sobre nevadas que anulaban jornadas escolares, algún gol cantado desde la grada de El Plantío frente al Real Madrid, o incluso sobre pequeñas coincidencias que conectan a este plumilla con amigos y familiares comunes y que hacen de este mundo un pañuelo.

No todos los días se tiene la oportunidad de escuchar durante más de una hora a tres vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y de esta extensa charla se desprende la idea de que los jueces han cerrado filas en torno a la profesión, la cual los tres representantes burgaleses defienden a capa y espada tras meses, puede que incluso años, de «injustificables ataques». Lo hacen sin eludir absolutamente ningún tema y demostrando que se puede discrepar y a la vez ir todos a una.

Tal y como ellos nos abrieron las puertas de su nueva casa, nosotros las dejamos para que puedan conocer casi en tiempo real las constantes vitales de un órgano de gobierno que tuvo el cardiograma prácticamente plano.

Los orígenes de sus carreras

Para entender el presente y el futuro de la Justicia, hay que echar la vista atrás. Por eso los tres vocales burgaleses evocan sus inicios y recorridos hasta la sede del Poder Judicial, pero también los cambios.

Gema Espinosa. Comencé en Reinosa (Cantabria) antes de estar seis meses en los Juzgados de Lerma. Luego ya ascendí a magistrada y pasé por Barakaldo antes de ir a Cataluña y, en 2022, a la Audiencia de Madrid. Todo ha cambiado porque, por ejemplo, cuando aprobé no había ordenadores en los juzgados. Yo me compré un portátil. Los asuntos, eso sí, son más o menos parecidos.

José Eduardo Martínez. Estuve cuatro años en Lerma también. Fue una experiencia bonita tanto desde el punto de vista profesional como personal. Los funcionarios eran muy comprometidos y amables. Conocí a muchísima gente de diferentes actividades laborales. En la Villa Ducal en aquellos años predominaba el ámbito rústico. Teníamos muchos temas de servidumbre, acciones reivindicatorias, muy pocos temas de arrendamientos y divorcios. Y luego en otros destinos he visto otro tipo de asuntos.

Luis Martín. Yo hice el Bachillerato en el seminario de Burgos, pero tuve la posibilidad de estudiar la carrera en Madrid. Yo he seguido manteniendo ese contacto y lazos con la provincia. Mi etapa de estudiante fueron libros y trabajo en Gumiel de Izán, mi pueblo. En el 84 saqué la oposición y busqué la comunicación para poder seguir viniendo, y qué mejor que tener a mano el puente aéreo. Llegué Viladecans (Cataluña), que ahora ha desaparecido, pero que entonces era la justicia de cercanía. Luego a Colmenar Viejo y ya me quedé en Madrid.

Entrada en el Poder Judicial

Sus bagajes profesionales les han abierto las puertas de un Consejo paralizado durante un lustro. Y ahora tienen la difícil tarea de echarlo a andar.

G.E. Afronto el reto con mucha ilusión y con la necesidad de hacer algo para la mejora de la justicia. Tenemos el trabajo muy repartido independientemente de lo que decidimos en pleno. Los 20 vocales nos integramos en las distintas comisiones. El trabajo diario lo centramos ahí, pero intentamos que haya una coordinación global.

L.M. A veces me planteo que si lo sé no vengo (ríe irónico). No tengo tiempo para nada. Tenemos muchísimas reuniones. Dedicamos muchísimo tiempo porque tenemos cuestiones pendientes, algunas que suscitan muchísimo interés como es la renovación de todos los cargos o lo que está por venir en nuevas tecnologías.

J.E.M. Tenemos entre manos el gobierno del Poder Judicial. Son muchísimas las funciones que nos otorga la ley, empezando por los nombramientos, decisiones disciplinarias, ascensos, selección y formación de jueces. Todo eso, pensamos hacerlo de manera trabajosa para que los compañeros se sientan orgullosos de nosotros. Y lo queremos hacer con muchísima transparencia. Vamos a poner nuestro empeño en ello.

¿Más presión por la paralización?

Nunca antes se había generado tanto interés sobre la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, pero que en este inicio se mire su trabajo con lupa no parece incomodarles.

J.M.E. No sé si hay más presión, pero sólo de nombramientos más trabajo seguro. Son alrededor de 160. Pero tal vez, siendo una tarea tan importante, no es la que más.

L.M. Lo más importante es poner en marcha un órgano que durante más de cinco años ha estado completamente parado. Hay que definir cuestiones sobre nuevas tecnologías. La Inteligencia Artificial en los tribunales. Poner por lo menos el marco regulatorio.

G.E. También tenemos por delante resolver la carga de trabajo de los tribunales por la falta de medios personales y materiales. En algunos casos el volumen es inasumible. Es también importante la coordinación entre las administraciones que tienen competencias adquiridas y las que son territorio ministerial. Que sea lo más eficiente posible. Pero, sobre todo, ver la situación de los jueces y de la carrera judicial. Los jóvenes tardan diez años en ascender a la categoría de magistrado. Eso genera mucho descontento y desazón. Cada vez se acorta más la edad de jubilación por el alto nivel de asuntos. Tenemos mucho por hacer.

