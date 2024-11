Apoyo mutuo que teje una red de esfuerzo femenino

Apoyo mutuo, crecimiento profesional, espacio inclusivo y red de apoyo y colaboración de mujeres. Ya son más de 300 empresarias, emprendedoras, autónomas, desempleadas y jubiladas que han dado el paso en la Comunidad para formar Womencyl, la plataforma colaborativa que vio la luz en 2014 y que se enmarca en la marca nacional Womenalia, que engloba más de 300.000 mujeres, 90.000 de ellas activas anualmente. Una acción que busca revertir que el género femenino cobre un 19 por ciento menos que los hombres y destruir los famosos techos de cristal o laberintos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se erige como una plataforma de colaboración única en España, uniendo a empresarias, profesionales y emprendedoras de Castilla y León con un objetivo común de lograr la colaboración y el aprovechamiento colectivo, quien recibirá el premio honorífico AxTodas en el evento nacional organizado por Womenalia en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, el próximo 20 de noviembre.

No tienen cuota ni requisitos. "No cobramos ni queremos cobrar nada, porque hay una colaboración mutua en aquellos casos que se necesitan recursos con el fin de contar con la ayuda altruista y la promoción de todas las participantes. Solo hay un requisito, que es el querer estar, compartir y colaborar, porque hay un gran vinculo y afinidad entre las 300 participantes", afirma en declaraciones a la Agencia Ical la fundadora y coordinadora de Womency, Aurora López.



Si alguien necesita profesionales del ámbito de la fotografía para cualquier aspecto, por ejemplo, no se busca fuera, dado que se recurre a Womencyl, donde se prima ese papel femenino en un base de "relación de confianza" entre sus integrantes. De esa forma, se genera negocio y relaciones entre las compañeras, aclara.



"Muchas no nos conocemos personalmente, pero eso no importa para que el objetivo primordial se cumpla". Su mayor penetración se centra en Valladolid, aunque cuentan con mujeres presentes en otras provincias de la Comunidad, así como fuera de las fronteras de Castilla y León, las cuales emigraron para desarrollar su ámbito profesional.

Se vio que en Valladolid no había ninguna iniciativa al respecto, por lo que se creó en su momento un grupo en WhatsApp, donde se generaron una serie de actividades y eventos que derivaron en un aumento de mujeres en la red. Todo ello implicó la creación de recursos en la nube con un directorio con los datos y los servicios que ofrecen y demandan cada usuaria para lograr esa colaboración y aprovechamiento mutuo, que también derivo en la necesidad de contar con un canal en Telegram, porque WhatsApp se quedó pequeño, reconoce.

Impacto social

Desde Womenalia alertan de que solo hay un cinco por ciento de mujeres líderes de compañías a niveles de dirección general o presidencia ejecutiva, mientras que, a nivel de segundos y terceros puestos, se ha incrementado en los últimos 13 años, pero siguen estando entre el 22 y el 28 por ciento dependiendo de las industrias. Y es que, a nivel mundial, las mujeres realizan cerca del 160 por ciento de los trabajos que existen, aunque solo cuentan con el uno por ciento de los recursos, afirma su responsable, María Gómez, quien deja claro que estos datos son más que claros para argumentar su funcionamiento y actividad para combatir esta "injusticia", al carecer de una "riqueza más repartida".

"Tenemos que animar a muchas niñas y adolescentes a que vayan estudiando carreras STEM para poder montar muchas empresas en este sentido, dado que las tres tendencias mundiales son la inteligencia artificial, la tokenización y las finanzas descentralizadas", asegura, al mismo tiempo que lamenta que "solo uno de cada 28 millones va destinado a empresas lideradas por mujeres", cuando la probabilidad de éxito de un proyecto capitaneado por el género femenino "supera en datos porcentuales entre el 14 y el 36 por ciento", añade a la Agencia Ical.

"Womenalia trabaja para lograr que todos estos datos se vayan diluyendo poco a poco, ya que, de no ser así, se tardaría 136 años en llegar a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". Así, en estos 13 años de andadura, se ha logrado tener "mucho impacto y poner esta problemática encima de mesas y corporaciones, debatir mucho con los hombres, ayudar a más de 400 empresas y 90.000 mujeres a dar el siguiente paso profesional".

"A esas mujeres que no nos conocen les diría que entren en una comunidad preciosa donde tenemos muchísimas herramientas para empoderarlas, que no se van a sentir sola y que trabajamos todos los dolores que tenemos todas las mujeres y cubrimos todos los problemas y necesidades en el entorno laboral. Y que se unan a un movimiento que quiere cambiar el mundo para que sea más igualitario y más justo para nosotras", relató Gómez.

Castilla y León como ejemplo

Los Premios AxTodas de carácter nacional buscan impulsar el trabajo de muchas emprendedoras, dado que este reconocimiento lleva una andadura previa, porque la mujer "se tiene que atrever a presentarse, que es uno de los grandes dolores ante ese miedo y así poder pensar lo buena que es en lo que hace". Tal es así que, en esta edición, se presentaron más de 90 proyectos provenientes de distintas partes de España, de los cuales 20 han sido seleccionados como finalistas.

Es ahí donde Womencyl será premiada a modo honorífico, junto a su décimo aniversario, por ser un "ejemplo" en el espíritu de Womenalia, que es "crecer juntas, hacer negocios, formarse y ayudarse entre unas y otras para crecer profesionalmente".

María Gómez destaca a Ical que la segunda etapa en el proceso de los galardones es de un calado formativo, donde se enseña a hacer un 'storytelling' para que tengan las herramientas necesarias para ponerse delante del público e inversores con el objetivo de poder contar su caso de éxito o su emprendimiento. "Ya no solo de presentación y contenido, sino también a nivel de presencia, cómo tiene que moverse en un escenario, y evitar los dejes y coletillas, donde también se incorpora la inteligencia artificial".

Tras ello y ante un jurado, es muy frecuente observar proyectos "muy interesantes e invertibles", momento en el que todas ellas tienen la oportunidad de poder hablar con las personas que lo integran, donde en muchas ocasiones sí que les mentorizan para que estos proyectos se pongan en marcha en su círculo de inversores, aseveró.