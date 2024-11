Hongos milagrosos para combatir los dolores reumatoides

Las propiedades de los hongos y una buena dieta pueden ayudar a combatir los dolores propios de la edad como el reuma o trastornos como dolores lumbares, artritis o artrosis que padece un buen número de la población general. Así lo asegura el palentino Raúl Fraile, un ingeniero forestal, gerente de MundoReishi, una tienda de medicinas naturales que ofrece a su vez consultas de naturopatía y fitoterapia, servicios relacionados con los hongos medicinales. Fraile tiene una dilatada formación gracias a una cátedra de Micología, un doctorado en Medicina y varios posgrados relacionados con la fitoterapia, la nutrición o la oncología, por citar algunos de ellos.

"Las enfermedades musculo-esqueléticas, la artritis, la artrosis, los dolores lumbares son muy frecuentes en la población", afirma Raúl Fraile. El palentino subraya que las plantas tienen mucho que decir tras explicar los resultados de un estudio sobre la prevalencia de la artrosis sintomática en España en 2016 en el que indicaba que casi el 30 por ciento tiene una afectación articular (29,35 por ciento). La prevalencia de artrosis-cervical fue del 10,10 por ciento y de artrosis-lumbar del 15,52 por ciento. La prevalencia de artrosis de cadera fue del 5,13% y la de artrosis de rodilla del 13,83 por ciento y la prevalencia de la artrosis de mano fue del 7,73 por ciento.

"Con la edad se van desgastando las articulaciones en los lugares donde se unen nuestros huesos, en los puntos de rotación y ahí tenemos unos cartílagos que, en el caso de una artrosis, que es muy frecuente, se van desgastando y llega un momento en el que llega a haber fricción entre los huesos o se endurece el colágeno y comienza a haber rigidez y con ella los dolores con lo que los huesos comienzan a deformarse. Otra cosa muy común es la inflamación por otro proceso en el que el sistema inmune ataca las articulaciones, esto se descontrola y es lo que se conoce como una artritis de tipo reumatoide. También la artrosis tiene inflamación. Cuando empiezan a friccionarse los huesos se genera esa inflamación", explica.

Gracias a los conocimientos que este ingeniero forestal ha acumulado a lo largo de los años, ha puesto en práctica los remedios naturales para reducir estas molestias. "El dolor puede ser atajado con plantas. Se ha demostrado que tienen un efecto similar al de medicamentos como el Ibuprofeno, pero que no afectan a órganos como el estómago o los riñones, que son los más afectados por los antiinflamatorios no esteroideos", asegura. De la misma manera, Raúl reconoce que "existen plantas comunes como la cúrcuma que bien dosificada y mezclada con piperina, que es una sustancia que hace que tenga mucha más efectividad, se reducen las molestias", afirma. "Otras conocidas como la 'uña de gato', que es una liana tropical o el arpagofito, que son potentísimos antiinflamatorios testados frente a antiinflamatorios como el Ibuprofeno o el Paracetamol, tienen igual o mejor eficacia y es algo que la gente desconoce".

Según explica el gerente de MundoReishi, los deportistas son los primeros interesados en conocer de cerca este tipo de productos que se pueden encontrar en el negocio que regenta en la capital palentina, ya que muchas de sus lesiones articulares son aliviadas con este tipo de remedios naturales. "Los principios activos de los hongos ayudan a reducir la inflamación en ciertas lesiones. Esto es algo más útil para deportistas que tienen inflamaciones puntualmente. Es una forma, no de ir al problema, porque ahí no vamos a acabar con el desgaste articular, sino reducir la inflamación en caso de que la haya".

En cuanto a los productos naturales que ayudan a reducir esa fricción, Raúl Fraile asegura que los crustáceos tienen de forma natural una sustancia que los seres humanos tenemos en nuestras articulaciones, la glucosamina "que es uno de los principales lubricantes articulares que además reacciona con diferentes compuestos del organismo y genera sustancias viscosas. Incluso el ácido hialurónico se puede generar a partir de una buena alimentación que incorpore glucosamina. Por desgracia, nadie toma conchas de mariscos, de crustáceos, de gambas", reconoce entre risas.

Para paliar estos trastornos es fundamental una buena alimentación. "Podemos controlar los ataques del sistema inmune en las articulaciones y en ataques autoinmunes para el hígado o en una esclerosis, simplemente incrementando en la dieta los productos antiinflamatorios", señala Fraile, que asegura que incorporar en la dieta productos altamente antiinflamatorios como puede ser el magnesio, un omega-3 del pescado o la fibra, pueden ayudar a contrarrestar los efectos de este tipo de trastornos. "La fibra es trabajada por nuestra microbiota intestinal del colon, es el alimento perfecto para nuestro microbiota. En una publicación de hace dos años se demostraba que simplemente con meter una fibra específica en la dieta mejoraba unas bacterias que reducían el dolor en una artritis reumatoide al estilo casi de la medicación", explica.

Los conocimientos de este ingeniero le han llevado a ser socio honorífico de la Asociación Micológica Quercus, con sede en el centro social Pan y Guindas, la cual aglutina a casi 50 socios en activo. Durante este mes, Fraile está participando en unas jornadas con varias ponencias como culmen de toda la actividad anual para, entre otras cosas, acercar a los interesados a este mundo y que «puedan ir con expertos al campo», tal y como detalla el ingeniero forestal.

Temporada de recogida de setas

Precisamente el palentino es también conocedor de los distintos tipos de hongos que crecen y abundan en la provincia como el reishi (en japonés), o seta pipa, que crece en nuestros bosques y que «lleva utilizándose miles de años». Las más de 2.000 publicaciones médicas que tiene esta planta avalan sus propiedades curativas, las cuales actúan sobre el organismo humano por su nivel de antioxidantes y su capacidad para mejorar los sistemas de defensa. «Es la seta medicinal por excelencia», enfatiza.

De hecho, es la planta que da el nombre al negocio de Fraile, que lleva 12 años en funcionamiento. Además, Fraile aconseja a todos los apasionados que salen en busca de setas durante esta temporada de recogida que sean precavidos. "En Palencia se han catalogado cerca de 2.000 especies, de las 5.000 que puede haber en España. Es necesario siempre ir con algún experto que sepa definir que es lo que clasifica cada especie o bien, si se ha cogido el hongo, contactar con alguna asociación micológica que en función de las características del hongo nos dirá si es comestible o no. El truco de no intoxicarse, de pasar un buen otoño disfrutando de recoger setas es comerte las cosas con una seguridad del 100 por cien y si no la tenemos contactar con especialistas que nos pueden ayudar a consumir con seguridad tanto las setas comestibles, como las medicinales", concluye Raúl Fraile, que hace un último llamamiento de precaución sobre las ya famosas aplicaciones para los teléfonos móviles.

"En muchos casos hay que oler o probar las setas. Hay setas que huelen a anís, a chocolate o a almendras y eso no lo determina una aplicación. Estas muchas veces con una foto no identifican bien que tipo o clase de hongo es. Muchas aplicaciones contienen errores y no coinciden con lo que podemos encontrarnos", concluye.