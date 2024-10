El tráfico de camiones por la carretera que bordea el barrio mirandés de Los Corrales está prohibido. Pero no para todos los transportistas. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el socialista PabloGómez, ha entregado unas autorizaciones temporales a algunos vehículos pesados para que puedan circular por esta vía. Sin embargo, lo ha hecho sin notificárselo a la de Barrios, dirigida por Guillermo Ubieto, pese a que fue el líder de IU-Podemos quien insistió en restringir el acceso de este tipo de automóviles atendiendo tanto a las quejas vecinales como a los informes técnicos que preveían daños en el cementerio cercano por semejante vaivén de camiones.

Esa falta de comunicación desde elPSOE hacia su socio de coalición provocó que, hace menos de una semana, Ubieto criticara en las páginas de este periódico la vuelta de vehículos pesados a esta carretera. Ahora Gómez reconoce que no le notificó a su compañero la variación de la normativa y explica los motivos del cambio. El edil de Seguridad Ciudadana describe que después de instalar la señal que prohibe el paso de los camiones «una de las empresas» de áridos «contactó con el Ayuntamiento y manifestó» que la limitación«afectaba a los contratos que estaban en vigor, es decir, si a una obra del polígono de Ircio le dieron un precio para el material pasando por esa carretera y tuvieran que ir por otra, se incrementaría». Por ese motivo, buscó «un punto intermedio» para garantizar «la convivencia» y su área «estableció un permiso temporal» hace «unas semanas» para «camiones que fueran de explotaciones previas a la prohibición».

El Ayuntamiento, por tanto, dispone del listado de camiones, «con la matrícula», que puede hacer uso de la carretera, aunque Gómez insiste en que se trata de una medida eventual porque «esa misma empresa con una obra nueva, contratada después de que se haya comunicado la prohibición, no tendría la autorización porque ya estaría avisada y de cara al nuevo presupuesto que dé a su cliente debe tener en cuenta que esa vía no la va a poder utilizar». De esa manera, el edil adelanta que «en un futuro, en el momento en que terminen las obras autorizadas, ya no se producirá el paso de los camiones por allí». Pese a ello, expone que «no será de hoy para mañana» y aún desconoce «si estamos hablando de este año o de 2025».

Todas estas autorizaciones se han incluido en un decreto de Alcaldía que, según Gómez, también «determina las horas a las que pueden pasar». En concreto, apunta que los vecinos de Los Corrales deberán soportar el tráfico de camiones de 7 a 13 horas y de 14.a 18.30. En esta nueva regulación, además, el área de Seguridad Ciudadana ha establecido otras condiciones para que los transportistas puedan seguir circulando por esta carretera, entre las que el concejal desglosa «la manera en la que deben hacerlo, atendiendo especialmente a que tienen que ir a una velocidad moderada y a que deben llevar la capota a la hora de trasladar el material» para que no salten restos de grava o arena.

Vigilados por la policía. Precisamente, para garantizar que los vehículos pesados con autorización respeten estas pequeñas restricciones el concejal asegura que ha mandado a la Policía Local «a que vigile que eso se cumpla».Y es que, según dice, los vecinos ya han transmitido al Consistorio que algunos transportistas se saltan las condiciones pero «el Ayuntamiento necesita que la Policía Local lo atestigüe en un informe y en caso de que haya un incumplimiento continuado de esas medidas, se abordarán otras medidas para que eso no sea así o, si se ve una desobediencia clara, se estudiará la prohibición total del paso».