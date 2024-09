Cuatro nuevos acuerdos en materia de educación, dependencia, vivienda y transición justa; el desarrollo de otros de bioeconomía y competitividad empresarial que ya están en vigor; y el «compromiso» de reabrir de forma urgente las mesas 'clausuradas' por Vox en su etapa al frente de la Consejería de Empleo. El Diálogo Social de Castilla y León se sacude las telarañas, entra de lleno en una nueva etapa y suma cuatro nuevos acuerdos «por y para los ciudadanos de Castilla y León». En total serán casi 1.000 millones de euros los que movilice la Junta para desplegar y hacer realidad unos pactos cuya rúbrica sirve para que Alfonso Fernández Mañueco alcance ya los 17 acuerdos con su firma en el seno del modelo de concertación autonómica desde el año 2019. «Esto demuestra que el Diálogo Social está muy vivo y que está pleno funcionamiento en la Comunidad», sentenció el presidente de la Junta desde su «firme compromiso» y «convicción personal y política» con una «seña de identidad» de Castilla y León.

El acto celebrado en la sede de la Presidencia congregó a buena parte del Ejecutivo autonómico –cuatro consejeros y la vicepresidenta estuvieron presentes– y a la cúpula de CEOE, CCOO y UGT. Fernández Mañueco fue el primer en tomar la palabra después de estampar su firma junto a la de Santiago Aparicio (CEOE), Vicente Andrés (CCOO) y Faustino Temprano (UGT), en los cuatro nuevos acuerdos, que, valoró, surgen desde la «generosidad» de las entidades firmantes al aparcar las diferencias en sus planteamientos para lograr pactos que llegan tras «un trabajo intenso de muchos meses». El presidente también quiso dejar claro que el acto y los cuatro pactos alcanzados no son de cara a la galería: «Firmamos acuerdos y los cumplimos».

Una foto de familia que no se veía desde que el 13 de octubre de 2021 los mismos protagonistas suscribieron los últimos acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León. Desde entonces, «una travesía por el desierto», como describió Santiago Aparicio. Él y los representantes de los sindicatos celebraron dejar atrás la etapa de Vox en el Gobierno regional y aseguraron que han recuperado «la lealtad y la confianza» en la Junta de Castilla y León. «Presidente, te pido que sigas en esta línea porque tenemos claro que este modelo funciona y seguirá funcionado, no para nosotros, sino para el conjunto de los ciudadanos», añadió Faustino Temprano. Y es que no fueron pocas las loas que patronal, y especialmente los líderes de CCOO y UGT, dejaron a Alfonso Fernández Mañueco y a las consejerías del PP, a las que agradecieron haber «mantenido vivo» el modelo de concertación durante el Ejecutivo de coalición. «Yo me siento cómodo en el Diálogo Social, yo creo en el Diálogo Social», zanjó Fernández Mañueco.

El Diálogo Social remonta el vuelo con 4 acuerdos y 1.000M€ - Foto: FS ICAL

Antes del 31 de diciembre

Quizás la mayor muestra del destierro total de las políticas de Vox fue el anuncio por parte del presidente de la Junta de la apertura de cinco mesas de negociación competencia de las Consejería de Empleo e Industria en materia de empleo; Formación Profesional; prevención de riesgos laborales; igualdad y corresponsabilidad; y juventud. Cuestiones que Fernández Mañueco consideró «importantes» y que patronal y sindicatos le apremiaron a poner en marcha. Guante que recogió rápidamente el mandatario autonómico, que sostuvo que coincide «plenamente con el planteamiento de ser ambiciosos con los plazos», y recordó que la nueva titular de Empleo, Leticia García, tiene su «encargo personal» de agilizar estos acuerdos. Sin querer dar plazos ni fechas, Fernández Mañueco reconoció que estaría «satisfecho» si estas cinco mesas en materia de Empleo se abrieran «antes del 31 de diciembre».

«Hoy es un día importante», celebraron los responsables autonómicos de CEOE, CCOO y UGT, que no ocultaron su satisfacción por «recuperar la normalidad» en el Diálogo Social tras años de «turbulencias». «Hemos demostrado que el modelo de Diálogo Social en Castilla y León sigue vivo y continúa», resumieron Aparicio, Andrés y Temprano, que apuntaron que la firma de los cuatro acuerdos ha sido posible gracias a más de un año de trabajo y cerca de 60 reuniones con las consejerías que ostentaba el Partido Popular durante el gobierno bipartito.

Vivienda y dependencia

«El Diálogo Social no solo es una seña de identidad de la Comunidad, recogida en el Estatuto de Autonomía, sino que es una realidad que da sus frutos», verbalizó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, encargado de detallar los cuatro pactos suscritos este viernes por valor de 980 millones de euros que sirven para renovar y dar continuidad a estos acuerdos en Castilla y León. En primer lugar se refirió al pacto en materia de vivienda, cuyo objetivo, dijo es «facilitar la emancipación de los jóvenes» y apoyar a las personas vulnerables, «especialmente en el medio rural», a través de medidas como la ampliación del parque público de alquiler social con la puesta en funcionamiento de 1.600 nuevas viviendas hasta llegar a las 4.200 en 2027. El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, también incluye la introducción de criterios de progresividad en las ayudas al alquiler para ayudar a las familias con rentas más bajas; la rehabilitación de viviendas públicas para que los jóvenes puedan acceder a su compra con una reducción del 20 por ciento; y la garantía de accesibilidad «de todos» al parque residencial de viviendas.

El pacto por la dependencia servirá para «brindar una mejor atención a las personas mayores y con capacidades diferentes», en cuyo marco, previsto hasta 2026, se pretende reducir el tiempo de resolución de las solicitudes; mejorar la capacitación de los profesionales del ámbito de la dependencia; aumentar la cuantía económica de las prestaciones; mejorar la ayuda a domicilio; e implantar un nuevo modelo de atención residencial y domiciliaria con las nuevas tecnologías. Además, el acuerdo también contempla la creación de 280 plazas para mayores dependientes en residencias públicas de las provincias de Ávila y Zamora.

Educación y cambio climático

El acuerdo en educación se prolonga hasta el curso 2026-2027 e incluye una bajada en la primera matrícula de grado del 9,5 por ciento «que comienza ya este curso» para los estudiantes universitarios, a los que se complementará desde la Junta, con recursos propios, las ayudas que reciben para el programa Erasmus. Otra de las novedades será la extensión de ayudas a estudiantes del ámbito no universitario, como Bachillerato, FP, Música y Artes, y se complementan las ayudas del estado para familias vulnerables. Además, se garantiza el acceso a dispositivos digitales y se mantienen medidas de conciliación como Madrugadores, Tardes en el Cole o los comedores.

Por último, en materia de transición justa «para avanzar contra el cambio climático», se contempla una transición del modelo económico hasta alcanzar uno «respetuoso con la naturaleza» pero que también sea «compatible con la actividad económica» a través de distintas acciones en economía circular, eficiencia energética, movilidad y mejor gestión de los residuos. Cuatro acuerdos por casi mil millones que Alfonso Fernández Mañueco comprometió que tendrán su reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2025 donde tendrán «las partidas necesarias para cumplir estos acuerdos».

Inmigración y Serla, temas pendientes para CCOO y UGT

Una vez rubricado los acuerdos en materia de vivienda, dependencia, educación y transición justa, los sindicatos apuntaron que las negociaciones pendientes son la inmigración y la continuidad del Servicio Regional de Mediación Laboral (Serla). Temas en los que se mostraron esperanzado en lograr un punto de encuentro. Vicente Andrés se felicitó por el Diálogo Social vuelva a su curso natural en un esquema democrático, después de que los últimos acuerdos se firmaron en octubre de 2021 y que se inició en 2001. «Ha pasado por distintas fases, con personas distintas y ha resistido a cambios del presidente de la Junta y los secretarios generales de los sindicatos y el responsable de la patronal, lo que significa que el Diálogo Social está sólido», apuntó el líder regional de CCOO, según informa la Agencia Ical.

Renuncias de todos para lograr los cuatro acuerdos

Junta, patronal y sindicatos no ocultaron que la firma de los cuatro nuevos acuerdos suponen renuncias de todas las partes. El propio Alfonso Fernández Mañueco celebró que se han alcanzado desde la «generosidad» de las entidades firmantes al aparcar las diferencias en sus planteamientos para lograr estos pactos. «Supone hacer concesiones y renuncias por el bien general. Esto del Diálogo Social no es solo dialogar, hay que negociar», apuntó Faustino Temprano (UGT). «El Diálogo Social siempre es entendimiento, nunca puede haber confrontación, para llegar a acuerdos», señaló por su parte Santiago Aparicio (CEOE). En esta misma línea, Vicente Andrés (CCOO), indicó que el Diálogo Social es dialogar y negociar, con reuniones «largas y difíciles».