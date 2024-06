La secretaria general del PP es contundente. No tiene dudas de que Pedro Sánchez debería dimitir como presidente del Gobierno por haber mentido a la ciudadanía. Gamarra, que denuncia la falta de independencia del fiscal general del Estado, considera que la aprobación de la amnistía, una ley «inconstitucional e inmoral», atenta contra la igualdad de los españoles y acusa al líder socialista de ocultar que su mujer estaba siendo investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La que en su día fuera alcaldesa de Logroño aboga por una política económica que esté basada en seguridad jurídica, en la defensa de la economía de mercado y en la eliminación de una burocracia excesiva. Tiene claro que una victoria del PP en las europeas vendría a refrendar la «excelente» gestión que su formación está llevando a cabo desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la Presidencia y puntualiza que, pese a los mensajes del miedo que se lanzaban, sus pactos con Vox, lejos de restarles votos, evidencian que los ciudadanos tienen «poco que temer» con el PP al frente de las instituciones.

El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves la ley de amnistía. La pelota ahora está en el tejado del Constitucional y serán los jueces los que tengan la última palabra. Varios presidentes regionales ya han anunciado que se presentarán recursos. ¿Cuál es la estrategia del PP? ¿Piensan batallar en Bruselas?

Por supuesto. Vamos a seguir batallando. Tenemos el compromiso con los españoles y vamos a estar al lado de todos los que están en contra de esta ley de impunidad concedida a un grupo de políticos para que el presidente del Gobierno pueda seguir siéndolo. Vamos a continuar dando la batalla política, sobre todo en las urnas, que es donde se cambian las cosas. El 9 de junio tenemos la primera oportunidad de pronunciarnos con respecto a la aprobación de la amnistía. La ley no está basada en la convivencia, sino en la conveniencia y es un ejercicio de corrupción política, porque hace cesiones para mantenerse en el poder. También, vamos a seguir dando la batalla judicial a través de los recursos de inconstitucionalidad que, como grupo parlamentario, podemos llevar a cabo, del mismo modo que los gobiernos autonómicos ya han anunciado el encargo a sus servicios jurídicos para que presenten estos recursos ante una norma que atenta contra el principio de igualdad entre españoles.

¿Confían en que se pueda quedar sin efecto?

Evidentemente habrá que ver qué capacidad de aplicación tiene y existen una serie de vías para frenarla. Es una ley inconstitucional e inmoral, que es contraria a los principios europeos y al marco de la legislación europea. Europa deberá pronunciarse y estoy convencida de que lo hará en el mismo sentido que nosotros.

Esta semana se ha sabido que la mujer del presidente, Begoña Gómez, tiene una investigación abierta por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Sánchez omitió ese dato en su carta y posteriormente en el Congreso. ¿Considera que debería dimitir?

Sin duda alguna. Pedro Sánchez ha mentido. Un dirigente que miente no puede estar al frente del Gobierno. Los españoles nos enteramos a mediados de esta semana y él lo sabe hace mes y medio. No solo nos lo ha ocultado, sino que, además, para intentar taparlo, llevó a cabo una estrategia de ocultación a través de esa carta a los españoles, generando una crisis institucional durante cinco días donde dejó a España sin Gobierno. Nos dijo que estaba pensando y lo que hacía era preparar la estrategia judicial de la corrupción que está dentro de la Moncloa. Nunca en nuestro país ha estado investigada la mujer del presidente. Sánchez debería convocar elecciones para que nos pronunciemos.

Sánchez debería convocar elecciones. Un dirigente que miente no puede estar al frente del Gobierno"

La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación y ha desestimado el recurso de la Fiscalía. Será un juez el que determine si Begoña Gómez cometió un delito o no. ¿Qué informaciones maneja el PP en este sentido?

Las que han publicado los medios de comunicación. Como bien dice usted, serán los tribunales los que diluciden si hay una responsabilidad en el ámbito penal, pero lo que está claro es que se han vulnerado los principios éticos y hay una responsabilidad política que afecta al presidente del Gobierno. Sánchez está en un claro conflicto de intereses y así lo venimos denunciando desde el principio.

¿Cuestionan el informe de la UCO que no ve indicios de delito?

No, en ningún momento. Es un informe que habla de una investigación preliminar. Lo que sí que hemos señalado es que lo que tenía que haber hecho un presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que su mujer estaba siendo investigada, es, por un principio de transparencia, haber informado a los españoles. Y lo que hizo fue taparlo absolutamente todo. Sánchez debería garantizar la independencia tanto de las actuaciones que se refieren al ámbito policial, como también a la máxima independencia de la Fiscalía. Estamos viendo constantes filtraciones. ¿Cómo es posible que se haya filtrado ese informe de la UCO? Más pronto que tarde sabremos quién ha sido el responsable y tengo muy claro que estará muy cerca del presidente del Gobierno.

¿Cómo definiría las actuaciones del fiscal general del Estado?

El fiscal general del Estado se ha convertido en el ministro número 23 para los intereses personales de Pedro Sánchez. Álvaro García Ortiz se está convirtiendo en el abogado de la familia Sánchez. Esto se evidencia, cuando el propio juez que está instruyendo esa causa habla de las continuas visitas de los fiscales para interesarse. Y si hay interés es porque se trata de la mujer del presidente. También hemos podido ver cómo el recurso ante la Audiencia Provincial se hizo en apenas unas horas, tiempos que no son los habituales. Lejos de garantizar la independencia, se está utilizando en beneficio propio.

El fiscal general es el ministro número 23. Lejos de garantizar su independencia, se utiliza en beneficio propio"

El caso Koldo es otro de los frentes que tiene abierto el PSOE en este momento. La Fiscalía europea reclama ahora a la Audiencia asumir toda la investigación. ¿Cómo cree que va a acabar este asunto?

Es de máxima gravedad que la Fiscalía europea esté investigando al Gobierno de España y, también, que esté investigando las contrataciones en las que hay indicios de estar implicada la mujer del presidente. Pedro Sánchez se ha presentado como la víctima de una persecución por parte de los medios, de jueces y de una parte de la oposición. Pero no. Se le aplica el Estado derecho y no sé si a las instancias europeas también las va a llamar fachas. La corrupción en torno a Sánchez va mucho más allá de su entorno familiar. Estamos hablando de la corrupción en su Gobierno, en su partido y en sus ejecutivos autonómicos. Cuando hablamos del caso Koldo, hablamos del caso del partido socialista. Están saliendo audios e informaciones los últimos días que evidencian el apaño de concursos públicos para beneficiar a una serie de personas. Esto afecta al Ministerio de Fomento, con el señor Ábalos como ministro y secretario de organización del PSOE, pero también, hoy en día, con el señor Puente, cuando hay personas que están saliendo con grandes responsabilidades dentro del Ministerio de Transportes que gozan de la confianza del ministro.

Vayamos con política internacional. El Gobierno reconoció el pasado martes al Estado Palestino. ¿Por qué el PP no está de acuerdo?

El PP es favorable al reconocimiento del Estado palestino y, de hecho, su posición es reconocer los dos estados, como hemos refrendado en su día en el Congreso de los Diputados y como venimos defendiendo desde los años noventa. Pero, en un momento como el que estamos, es importante que ese reconocimiento de ambos estados venga de la mano de la comunidad internacional y que vaya acompañado de la entrega de los rehenes, de la llegada de ayuda humanitaria y de un alto el fuego. Esa tiene que ser la hoja de ruta y, por supuesto, no apartándonos del consenso y el acuerdo internacional que debe de ser unánime. No se puede jugar con el dolor de las personas por intentar conseguir un rédito electoral. En política hay que actuar siempre desde la responsabilidad. El problema es que en España tenemos un presidente que todo lo utiliza dependiendo del beneficio personal que él puede obtener. Nosotros estamos a favor del pueblo palestino y del pueblo israelí y, desde el principio, hemos sido contundentes con la condena de las acciones terroristas de Hamás.

Usted ha acusado al Gobierno de subir 69 veces los impuestos. Sin embargo, el presidente dice que la economía española va como un «cohete». ¿Cuál es la política económica por la que apuesta el PP?

Lo primero por lo que apostamos es por tener una política económica. Aquí lo único que va como un cohete es la inflación, que ha vuelto a subir este mes y ya es la más alta de los últimos 13 meses. La economía no puede ir como un cohete cuando a las familias les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Nuestro modelo económico está basado en la seguridad jurídica, en la defensa absoluta de una economía de mercado y, sobre todo, en trabajar en la eliminación de la burocracia, que hace imposible que nuestra economía sea dinámica y pueda crecer. Nos preocupan los jóvenes, a los que el PSOE tiene abandonados. Estamos ante una generación que ya ha asumido que va a vivir peor que sus padres y que, además, va a sobrevivir gracias a sus abuelos. Estamos impulsando desde el ámbito fiscal una medida para reducir los impuestos durante los cuatro primeros años de su vida profesional, con el objetivo de poder independizarse y tomar las riendas de su vida. También queremos una economía que proteja a la clase media española, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Ese es el camino.

En el caso de Palestina no se puede jugar con el dolor de las personas para conseguir un rédito electoral"

¿Y qué cree que necesita un sector tan fundamental en esta tierra como es el primario?

Se trata de un sector estratégico para nuestro país. Aquí queremos implantar una política de defensa de nuestra agricultura y ganadería. Y el 9 de junio también se decide qué futuro queremos para el sector primario de nuestro país. Tenemos muy claro que hay que flexibilizar las normativas europeas y eliminar burocracia. Además, hay que protegerlo de la competencia de terceros países para lo que deben existir cláusulas espejo, que permitan que las condiciones sean las mismas y evitar que la competencia con nuestros agricultores no sea una competencia desleal.

Queda una semana para que se celebren las elecciones europeas. Todas las encuestas apuestan ahora por un triunfo del PP pese a que el CIS indicaba lo contrario. ¿Qué supondría otra victoria del PP?

Una nueva victoria sería muy importante. No hay que olvidar que en las últimas europeas el PP tuvo 12 diputados y es el punto del que partimos. El triunfo significaría que el PP sigue creciendo. Desde que Feijóo llegó a la Presidencia del partido hemos ganado todas las elecciones o crecido de manera exponencial. No hay que olvidar que Feijóo ganó las elecciones generales y no es presidente por no ceder ante los independentistas. No se puede ser presidente a cualquier precio. Nosotros queremos devolverle a la política la grandeza, el respeto por parte de los ciudadanos y eso significa actuar con principios y con líneas rojas de verdad.

Nunca en nuestro país ha estado investigada la mujer del presidente"

¿Son estos comicios un plebiscito sobre la gestión de Sánchez?

Sí. Es la oportunidad que tenemos los españoles para decirle a Pedro Sánchez basta ya y que estamos hartos de tantas mentiras y de tanta corrupción, como estamos conociendo las últimas semanas, por mucho que la intente ocultar o utilice cortinas de humo. La gente está harta, como pasa con la amnistía, de concesiones y de que se rompa la igualdad entre españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder. Tenemos la oportunidad de decir en las urnas que queremos una España de ciudadanos muy distintos, pero libres e iguales.

El PP ya ha pactado en varias comunidades y municipios con Vox para poder gobernar. ¿Cree que los acuerdos en algunas regiones y ayuntamientos les podrían estar restando votos?

Los ciudadanos nos dieron una amplísima mayoría para poder gobernar en ayuntamientos y regiones. Creo que hoy los ciudadanos pueden comprobar cómo el voto al PP ha servido y eso es lo verdaderamente importante. Eran gobiernos, en muchos casos del cambio, para sacar al socialismo y al comunismo del poder y, sin duda alguna, los motores ahora son muy distintos. Ahí donde gobierna el PP, las cosas funcionan. Los españoles han podido comprobar que el miedo del que hablaba Pedro Sánchez no existe y que, con el Partido Popular al frente de las instituciones, los ciudadanos no tienen nada que temer.