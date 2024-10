La remodelación del Parral por parte de Patrimonio Nacional, titular del parque, ha terminado por ser un arma arrojadiza entre el equipo de Gobierno y la oposición. El concejal del PSOE Josué Temiño acusó ayer al concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, de «dinamitar» la relación entre el Ayuntamiento y el organismo nacional por estar en desacuerdo con la tala de algunos árboles mientras el edil popular defiende que las recomendaciones de los técnicos municipales se hacen en aras de garantizar la seguridad de los usuarios del espacio verde.

Cabe recordar que Patrimonio Nacional inició la remodelación del Parral el 21 de mayo con el cierre de las puertas y días después se inició la corta de los ejemplares en mal estado que se habían señalado en el proyecto que el organismo estatal presentó para la obtención de licencia, un total de 107. Sin embargo, ante esta situación el Seprona de la Guardia Civil se personó en la zona para comprobar los trabajos mientras el Ayuntamiento remitió un escrito al organismo nacional su «disconformidad» con la tala de 32 árboles de «gran interés ecológico y paisajístico, cuando los informes técnicos solicitaban su conservación.

Patrimonio Nacional decidió parar los trabajos y encargar un nuevo informe sobre el estado de los árboles a la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid. A mediados de septiembre se remitió el informe que concluía que finalmente se eliminarían 69 ejemplares en lugar de los 107 previstos inicialmente. De este modo, restaría actuar sobre 27 al haberse talado ya 42.

Sin embargo, desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se ha remitido un contrainforme en el que se muestra el desacuerdo con la tala de algunos ejemplares elegido, sobre todo trasmochos, que se considera que su conservación puede ser interesante para mejorar la biodiversidad del parque y se apela a las actuaciones recogidas en el plan director que se elaboró en 2019 por el anterior equipo de Gobierno. «¿Por qué el PP no siguió el plan director antes de la tala conflictiva? y, más preocupante aún, ¿por qué no exigió el documento a Patrimonio Nacional y pactó la tala?», indicó Temiño, al tiempo que auguró que esta «guerra» supondrá un retraso en la reapertura del Parral.

Por su parte, el edil popular aseguró que las discrepancias no se deben a una «guerra» con Patrimonio Nacional sino a garantizar la seguridad. También indicó que el organismo nacional puede continuar con los trabajos de tala a pesar de que el Ayuntamiento no esté de acuerdo al contar con licencia. «El Ayuntamiento no paralizó la tala fue Patrimonio y pueden continuar con la obra cuando quieran», indicó Niño, que no descarta pedir una reunión con Patrimonio Nacional para analizar la marcha de esta remodelación en la que se invertirán 1,3 millones financiados con fondos europeos y que tenía una duración de 12 meses.