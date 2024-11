Sale un nuevo grupo de voluntarios de Cruz Roja hacia Valencia

Un nuevo grupo de cinco voluntarios de Cruz Roja, tres técnicos de emergencias y dos socorristas, partió hoy desde Valladolid a la provincia de Valencia para colaborar en las tareas de limpieza y acompañamiento, que se resumen en reparto de alimentos y medicamentos, así como una labor psicosocial con muchos de los afectados que lo solicitan, que en muchas ocasiones "necesitan un abrazo", tal y como explicó hoy Sergio López Petit, voluntario socorrista que acaba de regresar de la catástrofe causada por la DANA del 29 de octubre.

"Realmente, ninguna imagen de las que ves se acerca a lo que ves allí en persona, con la gente, el pueblo valenciano, día tras día, que es muy dura", apunta López Petit, quien advierte de la presencia de fango "por todos lados, intentando limpiar sus casas, sacando los enseres que han quedado destruidos, coches apilados..."

Los grupos, que van en turnos de cinco días, se organizan en función de las tareas que asignan Cruz Roja en Valencia y la Oficina Central en las diferentes poblaciones afectadas. Precisamente, señaló que el voluntariado "desordenado es un problema", a pesar de que "hacen falta manos, porque hay que limpiar mucho y una sola casa una persona no puede con ella". "El voluntariado es necesario, pero sí que es cierto que debe ser organizado, porque si no, al final, hay muchos accesos que están cortados, porque el agua se ha llevado puentes y calles y hay embudos que no dejan pasar a los servicios de emergencia", sostuvo.

A nivel emocional, López recordó que el voluntariado "desordenado es un problema" y apeló a "escuchar y comprender emocionalmente el dolor" de los afectados, "porque muchas veces hay una parte física, de alimentos básicos, productos básicos que necesitan, que eso se lleva y se suple, pero luego te piden que les des un abrazo, que les escuches, que estés con ellos un rato y que muestren un poquito cómo se encuentran". "Eso les ayuda a relajarse un poco y seguir avanzando en las fases dentro de lo que es la recuperación", apuntó.

A su juicio, "la parte psicológica es como un duelo y necesitan su tiempo, con gente que puede ir un poco más rápido y otra que va más lenta". "Muchos siguen estando en shock, pero siguen caminando, a pesar de que tardarán tiempo en poder volver".

Disponibilidad de equipos

Por su parte, la responsable de Socorro de Cruz Roja Valladolid, Yolanda Herrero, incidió en que las tareas se organizan en Valencia y desde cada centro provincial se hace un llamamiento al voluntariado de socorros, que da su disponibilidad en función de los turnos que marca la Oficina Central.

Hasta ahora, las tareas se centran en limpieza, desescombro y acompañamiento, "pero las funciones las marcan allí". "Si no se limpia todo lo que hay no se pueden seguir las siguientes fases de reconstrucción y de recuperación de la vida".

Herrero señaló que además del equipo de Valladolid sale otro de Ávila, que regresa el viernes, y mañana lo harán otros dos desde otros puntos de Castilla y León, después de que hayan llegado nueve grupos este fin de semana, uno por provincia.

Actualmente, Cruz Roja Valladolid tiene conformado otro grupo para el jueves y otro para el próximo lunes, "en espera de confirmar, porque tienen que gestionar desde allí el alojamiento, la distribución y la gente, porque mucho voluntariado desordenado tampoco ayuda".

Por último, Herrero descartó que el hecho de enviar estos voluntarios socorristas a Valencia genere alguna dificultad para el trabajo diario en Valladolid, dado que en el departamento de socorro el personal "es muy amplio y la disponibilidad de la gente es muy buena". "Para los preventivos que hemos tenido el fin de semana y los que tenemos esta semana no tenemos ningún problema", concluyó.