Castilla y León pierde 723 autónomos en septiembre

Castilla y León perdió en el último mes 723 autónomos, un descenso del 0,4 por ciento de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en comparación con agosto. Con este mes, y aunque es habitual que en agosto se pierda afiliación, se acumulan tres consecutivos de bajada de afiliación en la Comunidad, ya que en julio se perdieron 38 autónomos en Castilla y León y en agosto se perdieron 244.

"Continuamos en caída libre. Hemos perdido 723 autónomos y no se salva de esta pérdida ninguna de las provincias", señaló la nueva presidenta de ATA en Castilla y León, Leticia Mingueza, que apuntó: "Son datos que nos preocupan y que si los ponemos en comparación con el resto de comunidades autónomas, toca señalar que estamos a la cabeza del ranking de pérdida de autónomos de toda España".

"Los datos no hacen más que poner de manifiesto la realidad, que es que necesitamos más apoyo, facilidades para las personas que tienen la valentía de iniciar una actividad por cuenta propia, trámites rápidos y ágiles, pero también facilitar el relevo generacional y que se allane el camino a las personas que ya tienen un negocio en funcionamiento, a esa gente que se juega día a día sin patrimonio", añadió Mingueza, que concluyó: "Estamos perdiendo una media de 2.000 o de 2.500 autónomos al año y si no hacemos nada y no ponemos remedio, ésta sangría va a continuar".

En España, el número de autónomos también se ha comportado de manera favorable, ya que el número total de trabajadores afiliados al RETA ha aumentado en 5.721 personas en septiembre en comparación con el mes de agosto.

Sin embargo, Castilla y León perdió los 723 autónomos mencionados, de los que 445 son hombres y 278, mujeres. Por provincias, todas las de Castilla y León perdieron autónomos en septiembre, destacando los descensos de 110 personas en Ávila y de 108 autónomos en León. También restaron autónomos al RETA las provincias de Zamora (-104), Burgos (-96), Salamanca (-85), Segovia (-83), Palencia (-68), Soria (-51) y Valladolid (-17).

En cuanto a los sectores de actividad, se comprueba que en el mes de septiembre se han perdido 433 personas en el sector de la hostelería y 182 en el comercio. Además, destaca la caída de 91 personas del sector de la agricultura y de 66 en actividades artísticas y entretenimiento. El mayor crecimiento en el mes de septiembre se ha registrado en educación, con un crecimiento de 69 autónomos.