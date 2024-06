Füllkrug reabre el debate

Consolidado como el mejor suplente en lo que va de Eurocopa, las actuaciones de Niclas Füllkrug, salvador de Alemania gracias a un imponente cabezazo ante Suiza en el tiempo añadido, reabrió el debate sobre su posible titularidad en el lugar de Kai Havertz, hasta ahora el preferido de Julian Nagelsmann.

El delantero del Borussia Dortmund volvió a brillar el pasado domingo en la Eurocopa pese a gozar de muy pocos minutos. Igual que en los anteriores enfrentamientos de la 'Mannschaft' (Escocia y Hungría), frente a Suiza inició el duelo en el banquillo. El técnico tiene un once de pretorianos hasta ahora intocables y no parece querer cambiar lo que aparentemente funciona. Ha repetido sus tres alineaciones y él no ha entrado en ninguna de ellas.

Sin embargo, su desempeño, residual con 76 minutos de 270 posibles (el 28 por ciento del total), ha sido brillante. Tal vez mucho más que el de Havertz, que sobre el césped ha demostrado menos que el 'borusser' después de jugar mucho más (211 minutos). Con menos tiempo para mostrarse ante el preparador, suma más aciertos que el atacante del Arsenal, cuya presencia en la alineación de Alemania antes de la Eurocopa ya alimentó el debate.

Havertz acumula un gol, el que marcó a Escocia desde el punto de penalti. Mientras, Füllkrüg ya ha celebrado dos, también ante el combinado británico y contra Suiza, de gran valor para su equipo. Gracias a su cabezazo en el minuto 92, la 'Mannschaft' amarró el liderato del Grupo A y gozará de unos octavos más asequibles (siempre que Inglaterra no se dé el batacazo y acabe segunda de su grupo) que los que aparecían en el horizonte, con Italia o Croacia como posibles oponentes.

Pero el punta no solo marcó un tanto clave para su selección. También hizo historia. Igualó a Oliver Bierhoff con un registro casi inédito para Alemania en la historia de la Eurocopa. Desde la edición de Inglaterra 1996, nadie en el conjunto germano había anotado dos goles en un mismo torneo entrando al terreno de juego como suplente. Tiene a tiro el récord absoluto en poder de Dieter Müller, el jugador teutón que más tantos ha marcado desde el banquillo, con tres.