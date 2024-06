"Tiene mérito lo que hemos hecho"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, explicó ayer, tras la tercera victoria en tres partidos de la Eurocopa 2024 contra Albania (0-1), que su equipo tiene «mucha ilusión», pero «con los pies en el suelo», al tiempo que pidió «prudencia», porque ya saben «cómo se las gastan en España».

«¿Favoritos? No conduce a nada. Valoramos que la gente aprecie el trabajo. Pero no garantiza nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. Sabemos que cada partido es muy difícil, ahora quedan las dieciséis mejores selecciones. Ser favorito o no, no le doy más importancia que el valor que se le da un equipo», comentó en rueda de prensa.

«Pido prudencia. Ya sabemos cómo nos las gastamos en España. Pasamos de un día estar arriba y al día siguiente no vales nada. Prudencia y reconocimiento a un grupo de futbolistas que están haciendo las cosas muy bien y con muchas ganas», destacó.

«La ilusión es libre y tenemos mucha ilusión, pero siempre con los pies en el suelo. No asegura ni garantiza nada. La ilusión es un buen motor para generar otros aspectos positivos. Eso es lo que queremos; generar ganas de conseguir algo importante, pero esto no te garantiza nada. Tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho, ganando los tres partidos y con la portería a cero», continuó.

Por último, afirmó que todavía existe margen de mejora: «Sigo pensando lo mismo».