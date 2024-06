John Hughes fue un cineasta que logró algunos de los grandes éxitos de taquilla de las décadas de los 80 y los 90 con películas como El club de los cinco o Solos con nuestro tío, entre otras. Y TCM quiere rendirle homenaje con una programación especial en la que todos los sábados del mes de julio repasará su obra con una selección de sus mejores trabajos, largometrajes que harán vivir el verano con gran optimismo y vitalidad.

Filmes como Las vacaciones de una chiflada familia americana, cuyo guion escribió en 1983, o La mujer explosiva (ambas se emitirán el próximo 13 de julio), cinta dirigida en 1985 que protagonizó Kelly LeBrock. Además, los espectadores podrán disfrutar de Dieciséis velas, El club de los cinco (el 6 de julio), La pequeña pícara, Daniel el travieso (día 20) o Solos con nuestro tío (día 27).

El director estuvo al frente de ocho películas en apenas siete años, de 1984 a 1991. También colaboró como guionista en más de 30 títulos y como productor en grandísimos éxitos, como Solo en casa o 1001 dálmatas. Su especialidad fueron las comedias amables, historias que hacían que la vida pareciera más simpática y cordial. En definitiva, cine para ver con la familia o rodeado de amigos.

Hughes murió de un infarto el 9 de agosto de 2009 cuando tan solo tenía 59 años, pero dejó un legado en el séptimo arte que ya forma parte del cine de culto.

«Muchos cineastas retratan a los adolescentes como inmorales e ignorantes, pero no es mi caso. Yo los escucho y respeto. No descarto nada de lo que dicen solo porque tienen 16 años», afirmaba el director. Unas palabras que el director demostró en historias en las que los adolescentes confesaban sus dudas y sus inquietudes de una forma sincera y veraz. También reflejó el mundo de la infancia, siempre logrando sacar del espectador una sonrisa, una pequeña lágrima y una inteligente reflexión. «He intentado ser fiel conmigo mismo, con lo que he vivido, y ser lo más honesto posible con el público», decía el realizador.