Miles de personas, 20.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid y casi 80.000 según el PP, han secundado la quinta movilización del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de cuatro días en el Pleno del Congreso.

Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía 'España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya'; 'Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso'; o 'Rata vende patria';

Pese a los más de 30 grados al sol que marcaba el termómetro en Madrid, miles de personas se han acercado a la Puerta de Alcalá, donde el DJ Pulpo -habitual en los actos electorales del PP- ha animado con su música y ha pedido a los congregados levantar las banderas en este acto ante el "nuevo atropello de Pedro Sánchez".

El PP vuelve a salir a la calle contra Sánchez y la amnistía - Foto: Alberto OrtegaTodos los 'barones' de PP han secundado la movilización, salvo la extremeña María Guardiola, que sigue recuperándose tras su ingreso hospitalario. También se han acercado muchos cargos territoriales, después de que el PP haya fletado autobuses desde algunas provincias para llenar la Puerta de Alcalá.

Además, se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los miembros de la candidatura europea, que han posado ante los medios a los pies del escenario situado en la Puerta de Alcalá.

Se trata de la quinta movilización que convocan los 'populares', que ya se concentraron en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía en cuatro ocasiones anteriores: la plaza de Felipe II el 24 de septiembre; en la Puerta el Sol el 12 noviembre; y el Templo de Debod el 3 de diciembre; y la plaza de España el 28 de enero.

El PP vuelve a salir a la calle contra Sánchez y la amnistía - Foto: Javier LizonEsta protesta del PP se produce pocos días antes de que se apruebe de forma definitiva la amnistía -el día 30 de mayo en el Pleno del Congreso, que levantará el veto del Senado-, lo que permitirá al PP hacer bandera contra esta norma en su periplo electoral por España en los días restantes de campaña.

Feijóo pide retirar la ley de amnistía y la convocatoria de elecciones

El líder del PP ha instado a Sánchez a un adelanto electoral y a la disolución de las Cortes porque "el país está parado" y "estamos hartos de la arrogancia, de la mentira y del egoísmo" del presidente de Gobierno.

"Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles...que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también", ha dicho al tiempo que ha incidido en que "tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos".

Almeida: El 9-J, "una gran oportunidad" para "dar carpetazo" a la "Sanchosfera"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, serán "una maravillosa oportunidad" para "dar carpetazo" a la "Sanchosfera" y ha pedido el voto para la cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

"Hay que combatir contra la Sanchosfera, una forma de entender la política mediante la corrupción democrática de vender a España por siete votos. El voto del 9 de junio es la respuesta a la impunidad de un delincuente como (Carles) Puigdemont".

El PP vuelve a salir a la calle contra Sánchez y la amnistía - Foto: Alberto Ortega"Todos pensamos que se puede convivir pensando distinto, que hay que respetar el estado de derecho y la democracia. Ese es el Madrid que está hoy aquí en estas calles y que ha venido a decirle no a Pedro Sánchez, no a sus secuaces y no a desguazar España", ha recalcado. Por otro lado, Almeida ha lamentado que en unos días "el país vivirá el día de la infamia". "Viviremos el día en que se consagra en España que hay políticos que salvan a otros políticos para salvar su puesto de trabajo. En eso consiste la amnistía, en que Pedro Sánchez indulta a delincuentes", ha lanzado.

Ayuso llama a "derribar entre todos" el "muro" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este domingo a aprovechar las elecciones europeas para hacer frente al "Gobierno autoritario" de Pedro Sánchez, y ha proclamado: "Su muro, como el de Berlín, ha de ser derribado entre todos". Ayuso considera que los comicios del 9 de junio son un plebiscito entre "España o Sánchez". "Aquí lo tenemos claro: no a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo y al nacionalismo: ¡esta es la casa de todos, carajo!", ha exclamado Ayuso antes de apuntar que palestinos, judíos e israelíes son acogidos en Madrid y que "no hay derecho a utilizar el drama, el dolor y la muerte para dividir". Y ha agregado: "Pretenden que los ciudadanos compren que Israel es el enemigo, que Otegi y sus muchachos son gente de paz y que la Guerra Civil es rabiosa actualidad (...). Desde hace dos siglos todos los totalitarios han sido antisemitas, qué casualidad".

"El camino que vamos a tomar" es el venezolano, según Ayuso, pues Sánchez "hará todo lo que sea" para controlar la Justicia "como la Venezuela de Maduro".

También ha tenido muy presente la "nefasta" y "corrupta" ley de amnistía, que previsiblemente aprobará el Congreso el jueves. "El Gobierno se ahoga en falsos pucheros nostálgicos avisando de que viene la extrema derecha mientras él pacta con los partidos que han hecho del racismo y la xenofobia su razón de ser (...), es él el que pacta con los extremos", ha dicho.