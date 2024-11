«Fuera, al barro, saqué unos ochenta cuadros totalmente mojados y llenos de lodo. Y otros muchos se los llevó el agua. Calculo que habré perdido un centenar». Fernando Casanova, el artista que ganó en julio el Premio de Pintura Rápida Diario de Burgos, vive en Chiva (Valencia), una de las localidades afectadas por la DANA. El almacén donde custodiaba su obra está situado en la calle Buñol, por donde pasa el cauce, y el agua lo ha destrozado todo.

Pero no solo ha perdido esa obra. También ha afectado a la tienda Bellas Artes, ubicada junto a la iglesia, en la parte baja del pueblo. El negocio en el que seguía participando, aunque desde hace dos años lo llevaba su hija Laura, está centrado en artículos de pintura, de regalo y ropa laboral y de peñas. «Años y años levantando un negocio y en poco tiempo lo pierdes todo: muestrarios, encargos, regalos, mobiliario, marcos, cuadros...», recuerda afligido. «Todavía no hemos podido cuantificarlo. Calculo que en la tienda, solo en material, serán 25.000 euros. Pero aquí tenía también mi estudio, y hemos perdido además los cuadros en los que trabajaba, bastidores, lienzos...».

Aun así se siente afortunado porque en su familia no ha habido daños personales. «A mí me pilló en la parte alta del pueblo, en mi casa, donde no nos dañó el agua. Pero a mi hija, que vive a 500 metros, le entró bastante», asegura recordando el mal trago que pasó cuando se cortó la comunicación con ella. «Estábamos hablando por teléfono y me dijo que el agua le llegaba a la ventana y que le estaba entrando dentro por una puerta. Le comenté que abriera la trasera para que el agua circulara y que se subiera a la planta superior. En ese momento se cortó la comunicación. Ahí viví unas horas desesperantes porque no sabía si había podido ponerse a resguardo. Hasta que a medianoche pude acercarme a su casa, con el agua aún por las rodillas, y vi que estaba bien».

Sobre las labores para limpiar el pueblo, Fernando Casanova solo tiene palabras de agradecimiento: «Lo de los voluntarios ha sido increíble. La solidaridad de la gente ha sido algo descomunal», añade este artista que también participó en el Concurso de Pintura Rápida Ciudad de Frías y su obra forma parte de la exposición itinerante ayer se abrió en Bermeo.