Trump elige a Tom Homan como "el zar de las fronteras"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la elección del exdirector interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Tom Homan como "zar de las fronteras", después de haber abogado por la deportación masiva de migrantes durante la campaña electoral.

"Me complace anunciar que el exdirector del ICE, e incondicional en el control de fronteras, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación (el zar de las fronteras), incluyendo, pero no limitado a: la frontera sur, la frontera norte, todas las marítimas, y la seguridad de la aviación", ha señalado a través de su perfil en su propia red social, Truth Social.

Trump ha recordado que le conoce "desde hace mucho tiempo" y "no hay nadie mejor para vigilar y controlar" las fronteras de Estados Unidos. Además, estará a cargo de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales a sus países de origen". "Felicidades, Tom. No me cabe duda de que harás un trabajo fantástico y muy esperado", ha manifestado.

Sigue completando su equipo

Trump, que ya anunció la semana pasada a su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, ha confirmado que la próxima embajadora ante la ONU será Elise Stefanik, considerada la 'número cuatro' del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

"Elise es una luchadora del 'Estados Unidos primero' enormemente fuerte, dura e inteligente", ha expuesto el magnate en un comunicado remitido al 'New York Post'.

La futura embajadora ha agradecido el "honor" y ha destacado el peso político de Trump tras su "aplastante triunfo electoral", preludio a su juicio de que "vendrán días mejores tanto dentro como fuera" de Estados Unidos. "Estados Unidos sigue siendo el faro del mundo, pero esperamos de nuestros amigos y aliados que sean socios fuertes en la paz que buscamos", ha añadido.

Al contrario que la actual embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, alejada de polémicas, Stefanik ha defendido las tesis republicanas en los medios de comunicación y ha sido una firme defensora de Trump, a quien asesoró incluso durante su primer juicio político en el Congreso.