El Plantío vivió lo que toda afición sueña en el inicio de temporada. El Burgos CF ganó y lo hizo remontando el tanto inicial del Cartagena. Jugó una buena primera mitad y dejó destellos para el optimismo, sobre todo en ataque, con un Dani Ojeda sobresaliente y un Fer Niño eficaz y muy sacrificado. Y en defensa el Burgos trabajó mucho y bien, sobre todo en el comienzo de la segunda mitad, cuando el Cartagena buscó con mayor ambición el empate.

No hubo sorpresas en el once inicial de Bolo, que apostó por los mismos once que comenzaron el partido en Medina de Pomar contra el Racing, en el último ensayo de pretemporada.

Comenzó bien el Burgos, presionando en campo contrario y encerrando a su rival. Sin embargo le faltaba crear peligro y solo hubo una acción de Fer Niño que se adelantó Campos. Llegó entonces el gol del Cartagena, en una acción confusa en la que David López se queda tendido sobre el terreno de juego, el Cartagena sigue la jugada y Guerrero bate a Cantero. El tanto sirvió de revulsivo para el Burgos que metió una marcha más en su juego y comenzó a arrinconar al Cartagena.

Por arriba era una misión imposible, con dos centrales de envergadura como Alcalá y Sipcic, con los que Fer Niño mantuvo una guerra continua. Había que intentarlo por abajo, con combinaciones rápidas que descolocasen a la defensa.

Avisó primero Álex Sancris, tras un magnífico pase de Raúl Navarro. El blanquinegro se plantó solo ante Campos pero el portero del Cartagena le adivinó la intención y desvió el remate.

El conjunto de Abelardo, con el gol a favor, apostaba claramente por jugar a la contra, buscar espacios por la velocidad sobre todo de Jairo.

Pero llegó el empate. Fue en una acción combinativa brillante, con Dani Ojeda como último pasador y Fer Niño como perfecto rematador. La jugada fue revisada por el VAR ya que el balón le había pegado a Ojeda en la mano pero con la nueva norma esa acción no es punible y el tanto subió al marcador.

El empate lanzó al Burgos, que se fue con todo a por el segundo gol. Lo pudo marcar Fer Niño, pero lo evitó de nuevo Campos, salvador de su equipo en estos minutos. Las gradas de El Plantío comenzaron a empujar, alentar a sus jugadores en busca del segundo tanto antes del descanso. Y ese llegó en una acción de estrategia, con un córner que despejó la zaga rival y que empalmó desde fuera del área Dani Ojeda. Un magnífico gol que premiaba el gran partido del futbolista canario.

Lo más difícil estaba hecho pero había que mantener el ritmo y la concentración en la segunda parte.

