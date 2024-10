Sergio Rocandio Rubio, de 33 años, ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Burgos de la acusación de intento de agresión sexual a una joven de una localidad cercana, con discapacidad física e intelectual, en noviembre de 2018. Del mismo modo, otros tres vecinos de Quintanar de la Sierra que fueron encausados como cómplices también han quedado exculpados.

La sentencia de la Sección Primera concluye, tras el juicio celebrado en julio y las pruebas examinadas, que el testimonio de la mujer «no resulta persistente, modificando su denuncia inicial, en cuanto a extremos relevantes, ocultando los mensajes remitidos a Sergio para verse con él, al tiempo que las reacciones posteriores a los hechos denunciados, (que según su relato fue obligada a subir a un vehículo y bajo amenazas de Sergio a no contar el intento de violación) no resultan coherentes y lógicas», subraya el magistrado ponente, Roger Redondo.

Ambos contactaron a través de Facebook en 2018 y no se conocían en persona. Tampoco «resulta acreditado que Sergio conociese la discapacidad de Sonia, lo cual no era perceptible a través de las relaciones por Facebook, ni posteriormente de WhatsApp», reseña la sentencia, puesto que se intercambiaron los teléfonos y mantuvieron numerosas conversaciones. Ella le envió fotos sin ropa, en las que le decía «que le quería mucho, que le amaba y quería casarse con él. Que Sergio en los mensajes de audio de WhatsApp, no era partidario a mantener dicha relación, habiendo puesto de manifiesto a Sonia que le dejase en paz», prosigue la resolución judicial, Pese a ello, y «ante la insistencia de la joven» quedaron para verse en persona en Quintanar.

Cuando se vieron por primera vez, el joven ahora absuelto se percató de que ella «padecía alguna deficiencia física, ante lo cual no mostró interés por mantener relaciones con Sonia, ni sexuales o de otra naturaleza, sin haber resultado acreditado si existió algún contacto físico o intento por el acusado, con presunta finalidad libidinosa», subraya la Audiencia (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes o aquí)