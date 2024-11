El Partido Socialista echa en falta partidas para actuaciones que ya cuentan con proyecto en los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para 2025. Su concejal Daniel Garabito lamenta que no haya partida para la remodelación de la calle Alfonso VIII, cuyo estado es deplorable, ni tampoco para la ampliación del Archivo Municipal de Castilfé, así como la construcción de una nueva rotonda en la calle Juan Ramón Jiménez para reordenar el tráfico en esta zona del bulevar. "No entendemos que no haya partida para estas actuaciones cuando existen proyectos que, además, van a quedar desfasados por el paso del tiempo".

Otra de las actuaciones que echan en falta es poner en marcha un plan municipal de vivienda o el plan director de la muralla. Finalmente, Garabito ha lamentado que, por el contrario, se destine una partida de 500.000 euros para la construcción de un ambigú en La Isla cuando ni tan siquiera tiene proyecto.