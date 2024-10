Salva Camps, técnico del Grupo Ureta Tizona, ha confirmado que Lance Jones es la única duda para recibir mañana viernes a un dolido Real Valladolid en El Plantío a partir de las 20:45 horas: "Tenemos dudas con Lance. Ha evolucionado favorablemente. Esta semana está un poquito mejor y esperamos poder contar con todos los miembros de la plantilla aunque haya molestias normales de la temporada. Hay que saber convivir con las lesiones que se producen", expresa el técnico del club burgalés, que asegura que para el rival "seguro que es un reto venir aquí a jugar este derbi".

"Ellos se tendrán que sentir incómodos con nuestra manera de jugar. Todo eso siempre es más fácil porque jugamos en casa y está ese plus de la gente que vendrá a apoyarnos. El equipo se siente arropado", añade Camps sobre un duelo en el que repetirán como locales tras haber ganado al Movistar Estudiantes hace una semana. "Espero un partido duro y físico. Ellos juegan con muhco contacto y a nosotros también nos gusta. Habrá que acostumbrarse", añade el técnico catalán.

Respecto al rival, no sabe hasta qué punto le puede influir la baja del letón Vasilije Vucetic: "No lo sé. No estoy en su día a día. Lo de las bajas es muy relativo. Nuestra victoria llegó sin nuestro jugador americano, que parece que tiene que ser... y del que todo el mundo espera. Todos los equipos tienen jugadores contrastados y de calidad. El suyo es un equipo compensado y que juega con energía", concluye Camps.