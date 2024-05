La Diputación de Burgos pedirá un crédito de 33 millones de euros, en vez de lo 27 que había anunciado cuando presentó el Presupuesto para 2024. La portavoz del Grupo Provincial Socialista, Nuria Barrio, ha desvelado esta mañana la operación prevista por el equipo de gobierno del PP, que a su juicio supondrá "hipotecar" a la institución provincial hasta 2036 sin una justificación de peso.

El expediente se llevó a la Comisión de Hacienda el pasado jueves, fuera del orden del día, y este viernes irá a Pleno. "No lo vemos necesario ni urgente", apunta Barrio, para añadir que desconocen "lo que se piensa hacer con este dinero", por lo que votarán en contra salvo que el PP anuncie que va a incrementar "sustancialmente" las aportaciones a los Planes de Empleo, a los Planes Provinciales y al resto de convocatorias de subvenciones para los municipios y entidades locales.

Según los datos aportados por la diputada del PSOE, será un préstamo a interés variable y con 2036 como fecha de amortización. "Son muchos años, hipotecas mucho la institución", insiste para subrayar su sorpresa, pese a que habían tenido algunos "indicios" como que agotaran los remanentes. "En la documentación del Presupuesto se anunciaba la posibilidad" de solicitar un préstamo, "pero en el ejercicio anterior también y no se hizo", recalca Barrio. Además, "se van a pedir 33 millones. Ya 27 me parece una barbaridad" en un presupuesto de 159 millones de euros. Se pregunta la portavoz del grupo principal de la oposición por qué no se han ajustado cantidades si había esta necesidad de dinero y, por contra, se han planetado las cuentas más altas de los últimos años, con un incremento de más del 9%, mientras se recorta el dinero que les llega a los pueblos vía Planes Provinciales y de Empleo.

Barrio pregunta de nuevo por el destino de este dinero. "¿Qué inversiones? ¿Carreteras? Hay 8 millones de euros", recalca.

Reglamento orgánico. Por otro lado, la portavoz del PSOE en la Diputación se ha defendido de las críticas de Vox a su apoyo al Reglamento Orgánico, basadas en las limitaciones a los grupos minoritarios y la creación de tres puestos de director general que supondrán un incremento del gasto en Personal.

Nuria Barrio defiende que consideran positivo establecer una proporcionalidad en las intervenciones y en los ruegos y preguntas en función del número de diputados. "Eso no es coartar la libertad de expresión de nadie. Igual a todos los grupos y entendemos que es razonable", sostiene. La diputada provincial explica que se han aceptado todas las aportaciones del PSOE salvo una, en lo referente a la introducción de pancartas en el salón de plenos. Los socialistas estaban a favor de permitirlas -pese a que son los más perjudicados en las últimas sesiones, con insultos e interrupciones constantes por parte de un sindicalista del SOI, fundamentalmente- pero el resto de grupos apuesta por prohibir esta forma de expresión, como así se hará.

También ha defendido la creación de 3 direcciones generales, una medida que no incrementarán el gasto ahora, sino cuando se doten de presupuesto esas plazas y se elijan los cargos "a dedo", como denunció Voz. En cualquier caso, Barrio recalca que no se trata de personal eventual sino de "funcionarios de carrera y del grupo A1" y que antes de los nombramientos y ceses el equipo de gobierno tendrá que escuchar a los grupos en la Junta de Portavoces. "Aunque estamos en la oposición creemos que es una herramienta util", recalca.

Finalmente, desde el PSOE consideran que la única causa por la que Vox va a votar en contra del nuevo Reglamente Orgánico es porque no ha conseguido cambiar la categoría del personal eventual y subirla a personal asesor, ni incrementar las cantidades económicas que se asignan a los grupos pequeños. Barrio no ve "la necesidad" de estipular las cifras en este documento y considera más conveniente dejar la libertad de negociar a cada equipo de gobierno.