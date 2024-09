Fabrizio Casanova era una de las estrellas del Torrelavega hasta el curso pasado. Con el equipo cántabro había conseguido ascender a la máxima categoría nacional en 2021 y se había asentado en la élite. De hecho, allí le ofrecieron renovar al ser conscientes de que le estaba tentando un Ademar León que esta temporada jugará competición europea, además de varios equipos extranjeros. Sin embargo, Casanova tomó la -para muchos- sorprendente decisión de comprometerse con un equipo de una categoría inferior, el UBU San Pablo, por las dos próximas campañas. Y tras varias semanas conociendo la ciudad y el club, confiesa que el técnico Roi Sánchez, así como la ambición del proyecto, tuvieron mucho que ver en una nueva etapa que afronta como «una oportunidad».

Tras cinco años en Torrelavega se ha trasladado a Burgos, ¿qué aspectos se esconden tras esa decisión?

Me apetecía cambiar de aires y me decanté por Burgos más que nada por Roi (Sánchez). Tuve una charla con él y sé que es un gran entrenador con un currículum muy bueno. Pienso que aquí puedo seguir mejorando y sacando cositas a mi edad (30 años). Me terminó convenciendo este proyecto por él.

¿Tuvo más ofertas?

Sí, tuve una oferta de la segunda categoría francesa, de varios equipos de la Asobal y esta, la única de Plata.

¿Por cuánto tiempo se ha comprometido?

Dos años. Yo he apostado cien por cien por este proyecto.

Y prefirió unirse al UBU San Pablo que continuar jugando en la máxima categoría...

Sí, el UBU San Pablo se quedó a las puertas la temporada pasada, pero ya viene de varias temporadas haciéndolo muy bien. Con los jugadores, el entrenador y la preparación física que hay el club me decanté rápido. Además, la cercanía de llamar, preguntar, preocuparse... todo eso cuenta. Es un proyecto muy ambicioso que quiere estar en la Asobal desde hace un par de años. Lo veo como una oportunidad de volver a jugar en Plata y alcanzar el ascenso.

Imagino que firmó con el UBU San Pablo antes de saber si conseguiría el ascenso.

Sí, sí. Yo me comprometí con el club sin saber si estaría en Plata o en Asobal. Lo que firmas es el proyecto, no tanto la situación en la que esté. Burgos está con ganas.

Pero está claro que el ascenso vuelve a ser el objetivo.

Ahora lo tenemos un poco lejano. Tan solo hablamos de hacerlo un poco mejor cada día. Ir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. A mí me gusta ese sistema porque soy de pensar así. El resultado final te lo van a dar los pequeños pasos.

¿Y se ha hablado en el vestuario de lo que sucedió la temporada pasada en ese trágico último partido?

Realmente no. Para algunos jugadores fue muy duro, imagino. Es completamente normal, pero ahora ya después del verano veo a los chicos con muchas ganas. Cuando lo tienes en la mano, pero no lo consigues es cuando pasas a quererlo de verdad.

¿Ha cambiado mucho la División de Honor Plata desde la última vez que la disputó, hace tres años?

Creo que sí. Entonces había otro tipo de equipos, solo existían uno o dos grandes favoritos y ahora se ha igualado más. Hay muchos clubes que pelearán por estar arriba... pero esto es como acaba, no como empieza. En mi primer año en Asobal lo comprobé, perdimos las primeras seis jornadas y nos acabamos salvando. Las temporadas son muy largas siempre.

¿Cómo han sido estas primeras semanas de preparación?

Estamos intentando encajar las piezas. Hay jugadores que continúan y ya conocen el sistema de Roi, pero otros tantos somos nuevos. Nuestro trabajo es seguir lo que nos dice el entrenador y creo que si lo conseguimos y vamos evolucionando con el tiempo daremos que hablar. A mí, por las pocas semanas que llevamos, el equipo me gusta mucho. Nos estamos entendiendo muy bien y aunque tenemos errores, es normal a estas alturas.

Para aquellas personas que nunca te hayan visto jugar, ¿qué tipo de jugador eres?

Soy un jugador que puedo cumplir en las dos fases. Ni soy un especialista defensivo, ni soy uno ofensivo. Me gusta jugar en transición y tengo lanzamiento exterior. Tengo mucho juego con pivote... soy un poco de todo.

¿Qué expectativas tiene de esta primera campaña en El Plantío?

A nivel personal espero mejorar, porque siempre se puede. También quiero estar bien físicamente porque en Torrelavega la última temporada estuve lesionado tiempo.

¿Ya está recuperado de esos problemas físicos?

Pues al ser una pubalgia la sigo tratando, pero está mucho mejor. Lo estoy haciendo así para aguantar toda la temporada. Si ahora salgo a tope y parto, estaré todo el año con molestias y eso afecta a nivel psicológico. En Torrelavega me afectó porque hay situaciones que no puedes hacer. Estás acostumbrado a fintar de una manera y luego ya no puedes porque te duele. Así te vas restringiendo y llega un punto que no haces nada y el entrenador te sienta. En la primera vuelta me perdí varios partidos. Mi cuerpo dijo basta en muchos momentos. Ahora ya estoy mejor.