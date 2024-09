Vázquez: "El servicio sanitario de ha dado con normalidad"

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, mantuvo este lunes que el servicio sanitario se ha dado "con absoluta normalidad" durante la campaña de verano tanto en la provincia de Salamanca, donde compareció hoy antes de visitar el nuevo servicio de radiología del Centro de Salud de San Juan, como en el resto de Castilla y León. En este sentido, agradeció el esfuerzo de los profesionales existentes en la Comunidad, pues "dan ejemplo todos los días con trabajo duro".

No obstante, el consejero reconoció, en declaraciones recogidas por Ical en la capital salmantina, "alteraciones puntuales" y advirtió de que la única posibilidad de mejora pasa por que haya más profesionales. "Es difícil poder hacer medicina si no hay médicos", insinuó, teniendo en cuenta que en el periodo estival "puede aumentar la asistencia sanitaria" y, sin embargo, "no existe prácticamente posibilidad apenas de contratar personal sustituto".

Preguntado por situaciones puntuales, como la producida en el Centro de Salud de San José de Salamanca, insistió en la necesidad de contar con profesionales sustitutos para los periodos vacacionales y las incidencias en el personal médico que, en este caso concreto, han "entorpecido" la asistencia sanitaria y que ha obligado a hacer "cambios organizativos" dentro de los profesionales disponibles.

"Nosotros venimos pidiendo desde hace varios años una convocatoria MIR que cubra las 1.600 vacantes de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y este año se nos ha sorprendido exclusivamente con un incremento de 16 médicos de familia en todo el territorio nacional, lo que no da ni siquiera uno por provincia", lamentó.

Una cuestión que dista de ser presupuestaria en el caso de la Junta, según matizó el consejero. "Es un problema de falta de disponibilidad de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Por eso se han pedido una serie de medidas extraordinarias al Ministerio en estos últimos años, entre las cuales destaca la de hacer una convocatoria extraordinaria de plazas MIR durante un número de años para poder aumentar el número de profesionales formados", señaló.

El consejero reconoció que, por parte del Ministerio, sí se han tenido en cuenta algunas cuestiones para favorecer el número de facultativos disponibles, como la retirada de la nota de corte o, ejemplificó, "volver a contemplar la modalidad presencial aunque no de modo completo, ya que generaba muchas desconfianzas y mucho problema". "Yo creo que, con estas medidas, esperemos que el año que viene todavía quede menos gente sin elegir la especialidad de medicina familiar y comunitaria", concluyó a este respecto.