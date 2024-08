Llega la época en que los estudiantes universitarios que no son de Burgos deben ir pensando en buscar alojamiento para el mes de septiembre, cuando empieza el curso. Quienes estén considerando vivir en un cuarto de un piso tienen que saber que no les va a salir barato. El alquiler de una vivienda por habitaciones es una modalidad que ya se está imponiendo en la capital burgalesa y en otras localidades de la provincia. De hecho, la oferta es ya casi idéntica en los portales digitales especializados. Idealista o Fotocasa anuncian en estos momentos las mismas habitaciones que casas, algo impensable hace un lustro.

Aunque Burgos no es ni Madrid ni Barcelona, lo cierto es que el mercado del alquiler de vivienda en la provincia empieza a tensionarse. No es fácil encontrar alojamiento. De modo que si se contrae la oferta los precios suben. Y muchas personas, no solo los estudiantes, no pueden permitirse pagar la renta de una casa completa, de manera que no les queda otra que coger una habitación, que tampoco están baratas.

Para que el lector se haga una idea, los propietarios de viviendas están pidiendo en estos momentos 400 euros por un cuarto en la plaza de San Bruno, en el barrio de Gamonal. En Fuentecillas y en la zona de la Universidad hay anunciadas habitaciones que salen por 450 euros al mes. Aunque el récord se lo lleva la calle San Pedro y San Felices, donde se alquilan dependencias por 500 y 560 euros. Y en esas cantidades también hay 'ofertas' en San Juan de los Lagos. Con estos precios el titular de la vivienda puede llegar a embolsarse hasta 2.000 euros mensuales. Ahí es nada. El baño y la cocina, en todas estas casas, se comparte, por supuesto. Es verdad que no todas son tan caras. La media se sitúa en los 350 euros, que es lo que se pide en Vadillos o Reyes Católicos. Y se puede encontrar algún chollo por 200 o 250 euros en Calzadas o avenida del Vena.

En estos momentos, en la capital hay más de 170 habitaciones anunciadas en los distintos portales de internet. En la provincia se superan las 250. En Aranda pueden encontrase cuartos por 300 y 350 euros al mes. En Miranda las rentas son algo más bajas, una media de 250 euros más o menos.

