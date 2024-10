Jon Pérez Bolo reconoció en la sala de prensa del Carlos Belmonte que el partido ante el Albacete Balompié hubo momentos que le recordó al que el Burgos CF jugó la pasada campaña en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo y perdió por 5-0 dando una paupérrima imagen. «Nos ha faltado intensidad, precisión, apretar… Algo estoy haciendo mal para que la imagen del equipo no haya sido la que buscamos. Desde que nos han hecho el gol de penalti hemos estado nerviosos y precipitados», comentó.

Le gustó su equipo en el inicio del choque y lamentó que no tuvieran la suerte suficiente para que el remate de Curro que se estrelló en el palo entrara. «Hay que seguir trabajando y mentalizar a los jugadores de que en el fútbol se pueden poner las cosas difíciles, pero es cuando más paciencia hay que tener, ofrecerse y hacer las cosas fáciles. Tras ese penalti hemos perdido la iniciativa y la valentía que demandados y que queremos. Ha sido muy mala primera parte y la segunda tampoco ha sido buena», explicó.

Lo que no vio fue a un equipo que se dejó ir y que no quiso. «Si un jugador del Burgos vemos que no quiere correr, pelear o defender este escudo como se merece, le dejaríamos fuera de la convocatoria. No querer sería imperdonable, pero no he visto que los jugadores no quieran correr. He visto un equipo nervioso y con una mentalidad débil, algo que no había visto en las nueve jornadas anteriores», comentó. Lo que tiene claro es que deben levantarse y seguir trabajando. «Hay que darle la vuelta a la situación que tienen en sus cabezas», concluyó.