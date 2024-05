Tras cinco años como eurodiputado, Buxadé vuelve a encabezar la candidatura de Vox al Parlamento Europeo con el objetivo de mejorar los resultados para «darle un cambio» a las políticas europeas.

¿Una baja participación perjudicaría sus expectativas o su electorado está suficientemente movilizado?

Todos tenemos una responsabilidad de movilizar el voto, el problema es que Partido popular y Partido Socialista no hablan de Europa ni tienen interés en estas elecciones. Para nosotros es muy importante que haya una alta participación, aunque en principio nuestra gente está más motivada y más movilizada. En cualquier caso tenemos que recordarles a todos que el 9 de junio hay que ir a votar, que son las elecciones europeas más importantes de los últimos 30 años.

¿En qué consistiría el «cambio histórico en Europa» qué consideran necesario?

El PP europeo siempre ha estado mirando a su izquierda en los últimos 30 años y ahora tenemos la oportunidad de conseguir una mayoría suficiente de los partidos conservadores o soberanistas para que el PPE tenga una alternativa a su derecha. Por tanto, cuando haya que votar y aprobar las normas en Bruselas exista una alternativa y no tenga la excusa que ha tenido hasta ahora de que la suma solo le da por un lado. Vamos a ver ahí qué hace.

Hablan de defender la soberanía nacional o de una Europa de naciones libres, ¿Su modelo es seguir construyendo más Europa o reducir la influencia de Europa?

Cuando el PSOE escoge como lema 'Más Europa' quiere decir más poder para Bruselas. Europa son sus naciones, sus familias o sus empresas, y cuando éstas han sido grandes Europa también lo ha sido. Lo que nosotros no queremos es más poder para Bruselas, queremos que las naciones tengan sus competencias y las ejerzan hasta el final y que luego la Unión Europea ejerza también las suyas, pero no una permanente intromisión en las competencias nacionales. Por ejemplo la UE ha aprobado documentos sobre educación cuando no tiene competencias sobre ello. Métanse en sus asuntos porque al final tiene una muy mala política agrícola común o muy mala política de inmigración.

Cita la inmigración y cada vez más sectores económicos y sociales hablan de su necesidad. ¿Consideran ustedes también imprescindible la llegada de inmigrantes?

Son dos cuestiones distintas, pero la izquierda y el Partido Popular han comprado ese discurso. Una cosa es la inmigración y otra la natalidad, por supuesto que tenemos que hacer políticas de natalidad y en favor de la familia porque eso es la vitalidad de una nación y hay que poner en marcha una política fiscal muy agresiva en favor de las familias. Por otra parte está el tema del empleo, sobre el que cuesta mucho explicar a los españoles, como pretende hacer la izquierda, que con más de 3 millones de parados necesitamos mano de obra.

Eso dicen también la patronal y los empresarios

Claro, porque les cuesta enfrentarse al Gobierno. Lo que tienen que pedir es que se bajen los impuestos y las cotizaciones sociales para que realmente suban los salarios que llegan a los bolsillos de los trabajadores. Que se vaya reduciendo todo eso para que el salario neto del trabajador crezca, así podríamos subir nuestras tasas de empleo. En cualquier caso siempre ha habido un porcentaje de puestos de trabajo ocupados por un inmigrante, pero tendrá que ser legal y ordenado. No significa que tengamos que abrir las puertas como han hecho en los últimos 20 años.

Hace 25 años también había guerras y hambre en África y no había inmigración ilegal. Y también había necesidades de trabajadores en el campo y se cubrían. El problema no es de la inmigración, el problema es de nuestra sociedad. Tenemos que reformar la sociedad para que se cubran todos los puestos de trabajo

Precisamente el campo es uno de los aspectos clave. ¿Qué cambios considera necesarios en la PAC?

Dos muy sencillos. El primero es eliminar toda la condicionalidad ideológica, ya que ahora vincula gran parte de las ayudas a que hagan determinadas acciones, se comporten determinada manera, cambien su forma de trabajar la tierra de acuerdo con lo que les dicen los burócratas en Bruselas, etc. Nosotros creemos que las ayudas tienen que darse a la rentabilidad y dejar fuera los fanatismos de Bruselas. Y lo segundo es incrementar las cuantías. Tenemos que reducir el gasto político, el gasto innecesario en la Unión Europea, que lo hay y mucho, para que la PAC vuelva a subir. Cuando España entra en la Comunidad Económica Europea la PAC es el 66% del presupuesto de la Unión y ahora es el 33%. Tenemos que volver al origen y que la PAC cubra las necesidades de agricultores y ganaderos.

Quieren eliminar el Pacto Verde y la Agenda 2030. ¿Plantean alguna iniciativa para luchar contra el cambio climático?

Esos documentos son basura. Por supuesto que el ser humano actúa en la naturaleza y hace cosas bien y cosas mal para el medio ambiente, por lo que tenemos que establecer el marco para que el ser humano se vaya adaptando. Esos fanáticos del clima que están en Bruselas se creen que el ser humano ha nacido hace 30 años y lleva miles de años adaptándose a los cambios. El ejemplo más evidente es el de la automoción. En los primeros diesel hace 40 años les salía una bola gris o negra cuando encendías el motor y ahora no hay ninguna diferencia con un vehículo de gasolina. La propia industria, el ser humano, ha ido adaptando y mejorando. Ahora estábamos investigando biocombustibles muy eficaces. Entonces, en lugar de seguir adaptándose el ser humano, de repente llegan unos fanáticos que dicen que hay que prohibir el motor de combustión en 2035 y todos los motores serán eléctricos. Así no se actúa, son antieuropeos, cambian la forma de ser de Europa. Y además se ha producido un efecto inmediato que va a ser el cierre de plantas automovilísticas.

Su programa recoge el compromiso a acabar con todas las políticas progres impuestas desde Bruselas. ¿Cuáles son esas políticas?

Por ejemplo dar dinero a organizaciones que en Europa están vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Nosotros lo hemos denunciado durante cinco años porque la Comisión Europea da dinero a decenas de organizaciones islamistas y promociona el uso del velo entre las mujeres. Eso es política progre. Hay que cerrar la llamada agencia europea de igualdad de género, que no sirve para nada, entre otras cosas porque la UE no tiene competencias en esta materia. Si todo el dinero que va ahí lo dedicamos a incrementar los fondos de la PAC los agricultores y ganaderos estarán encantados.

Esta semana está de actualidad el reconocimiento de Palestina. Más allá de eso, ¿consideran que Europa debería de tener una voz única en relaciones exteriores?

Sería maravilloso que tuviese una voz única, pero la realidad es la que es y nuestros intereses políticos, históricos y estratégicos son distintos con lo que si no podemos tener una voz única, pues no la tengamos que cada estado realice su política exterior. Se entiende muy fácil con un ejemplo:Suecia y España tienen unas conexiones históricas, culturales y lingüísticas muy distintas con Hispanoamérica, por lo que no sería razonable imponer a Suecia la política exterior con esos países o, peor aún, no nos la va a imponer Suecia a España. Esto es un ejemplo perfecto del respeto a la soberanía nacional.