Los futuros usuarios del centro de salud del Silo han comenzado a inquietarse ante el escaso ritmo que está tomando su construcción tres meses después de reanudarse de las obras. Cada día pasan por delante del edificio y ven que no hay excesivo movimiento de trabajadores (cinco como máximo) ni de maquinaria y temen que no estará concluido para mayo del próximo año. Por ello, no descartan movilizarse a partir de septiembre si no logran explicaciones por parte de la Consejería de Sanidad o de la Gerencia de Atención Primaria.

Comprenden que cuando la unión temporal de empresas adjudicataria (Inexo-Copsesa) se hizo cargo tuviera que revisar los trabajos realizados por las anteriores contratas y hacer acopio de material pero consideran que ha pasado ya un tiempo prudencial para que haya más movimiento. «Hemos dejado pasar las fiestas de San Pedro. Ahora ha llegado el verano, que es una época del año propicia para este tipo de obras, pero no vemos avances. Solo hay cinco trabajadores y así es imposible. ¿Cuándo se va a acabar el centro de salud?, ¿en 2030?», lamenta José Luis González, del Consejo de Barrio de Capiscol, que reconoce que ha preguntado a los obreros sobre la marcha de las obras. «Parece que les sienta mal cuando tenemos derecho a saber cómo van después de lo que ha pasado».

No descarta que sea necesario retomar las movilizaciones tras el verano si no se ven avances o los responsables de la Junta no les tranquilizan sobre la marcha de los trabajos. Desde la Gerencia de Atención Primaria trasladaron a la Plataforma Centro de Salud, Ya, creada para reclamar la nueva dotación sanitaria, que en julio se iba a incrementar la actividad pero con posterioridad les indicaron que la UTE estaba teniendo problemas para contratar personal. «Vemos que trabajan pero van muy lentos y no creemos que no se vayan a cumplir los plazos», indicó Juana Gómez, su portavoz.

