Colofón al universo de 'Reina roja'

Tras más de 15 años trabajando en el universo de Reina roja, una saga de suspense que ha vendido más de 3,5 millones de ejemplares solo en España, Juan Gómez-Jurado «cierra un círculo» con Todo muere y asegura que «el mundo real cada día se parece más a un thriller».

«El ciudadano está agotado de que se le utilice como carne de cañón en una guerra que no beneficia a nadie más que a los que pretenden mandarnos a nosotros a ella», señala el autor madrileño coincidiendo con la llegada a las librerías de todo el mundo de la octava novela de la saga.

«Si las reglas del thriller son tener un peligro físico, un peligro social y un reloj en contra, pues qué quieres que te cuente», agrega el autor. «La distancia entre cómo debería ser el mundo, incluso cómo hemos pactado entre todos que debía ser y cómo es de verdad, es realmente un abismo».

Un día antes a la salida del libro a la venta, Gómez-Jurado confesó que la catástrofe de Valencia le había quitado las ganas de empezar su gira de promoción.

«Lo que estamos viviendo en España es grave, es duro y es doloroso», subraya. Pero leer en la web una respuesta de un lector, afectado por la tragedia, le dio el empujón que necesitaba. Le decía que le había alegrado el día, que iba a comprar el libro en cuanto pudiera y que ojalá pronto tuviera un lugar donde ponerlo. «Momentos así te ponen en tu sitio», sostiene, «entiendes para qué sirve tu trabajo».

Gómez-Jurado recuerda perfectamente cuándo y cómo tuvo la idea original que prendió la chispa de Reina roja. Fue una madrugada de verano de 2008, estaba de vacaciones en Bueu (Pontevedra), su hijo lloraba desconsoladamente y salió a dar un paseo con él por la playa. «A veces ves las cosas de golpe y cuando me pasa eso siento como un escalofrío, se me ponen los pelos de punta, es como si hubiera una conexión entre mis sentimientos o mis vísceras».

El universo Reina roja empezó antes de la publicación de la novela homónima en 2018 que dio paso a la primera trilogía y Todo muere cierra la segunda trilogía, en la que la superdotada Antonia Scott y el policía Jon Gutiérrez dieron paso a nuevos personajes femeninos: Aura Reyes, la legionaria Mari Paz Celeiro y la informática Irene Quijani.

Tampoco quiere confirmar si volverá o no a la saga. «Te puedo decir que ya he terminado una novela y estoy escribiendo otra que no pertenece al universo Reina roja», apunta.

«Normalmente cuando acabo un libro lo que hago es dejar un tiempo, dejar que respire y regresar a él unos meses después», agrega, «para ver cómo se relaciona lo que he escrito con mi lector ideal, que es el chaval de 13 años que quería ser como Arturo Pérez Reverte».