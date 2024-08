No se trata de crecer por crecer ni de pensar solo en el número global de visitantes. El aumento del turismo con cifras récord en toda España que lleva parejo el malestar del vecino y las manifestaciones por las molestias que origina el foráneo, hace que los responsables de la Catedral hablen de las visitas con cautela. Por supuesto que quieren que aumente el interés por el templo gótico, pero no que solo interese la cifra por la cifra. «Lo estamos viendo en las informaciones de los medios de comunicación. El turismo puede fagocitarse. Se puede matar a sí mismo si no lo hacemos bien. Al Cabildo no le interesa tanto que haya mucho turismo, como que lo que hagamos lo hagamos bien y tengamos un buen turismo», subraya Félix Castro.

En esa calidad frente a la cantidad -especifica el presidente de los canónigos- trabajan a diario, tanto en invierno como en verano, con una proyecto cultural que conlleva una programación estable y la diversificación de la oferta turística: la entrada habitual, el recorrido nocturno Stella, la visita con gafas de realidad virtual para conocer la parte alta del templo, la accesible, las conferencias del ciclo Diálogos en la Catedral, los conciertos de música sacra -quince se han programado en lo que va de año-, la perspectiva que ofrece la ruta matemática, el proyecto pictórico que está realizando Fran Herreros o las grandes exposiciones que se van a desarrollar a partir de otoño cuando esté rehabilitada la sala Valentín Palencia. «A lo largo de su historia las catedrales han sido un foco de cultura, reflejando y generando la de cada tiempo. Y este año nosotros hemos dado un salto en el proyecto cultural que tenemos», añade Félix Castro.

Dentro de ese contexto es como valoran las cifras de visitantes, que en lo que va de año han aumentado un 4%. Sin especificar números exactos, que el Cabildo prefiere no facilitar hasta que termine el ejercicio, estamos hablando de unos 200.000 turistas hasta agosto, el mes con mayor afluencia. Sin ir más lejos en julio han superado la cifra récord de 40.000 visitas que tuvieron el año pasado, cuando se celebraban las Jornadas Mundiales de la Juventud en Portugal y fueron miles los peregrinos que pasaron por Burgos de camino a Lisboa.

Así que afrontan lo que queda del periodo estival intuyendo una numerosa afluencia de público, como está ocurriendo en los primeros días de agosto. Durante este mes de los últimos años -excluyendo los de pandemia- han pasado unas 62.500 personas, lo que supone una media de 2.000 visitas al día. Este puente es de los más concurridos, aunque la festividad de la Virgen mantiene cerrado el templo mañana entre las 11 y las 14 horas.

