La vegetación «exuberante» anuncia una buena temporada de caza

«El campo está como hace mucho que no se veía. Ya no solo los campos de cereal, sino la vegetación de todo tipo está exuberante. Hasta las cunetas de las carreteras han tenido hierba de gran altura. Esto supone para refugio para la fauna y, sobre todo, esa abundante vegetación ha hecho que haya insectos y pequeños animales que son una fuente fundamental de alimentación, por ejemplo, para los pollos de codorniz o de perdiz. Por todo esto, la perspectiva es muy positiva». Así de contundente se expresa el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi Maguregui, que aseveró que «las expectativas son buenas» para esta temporada.

La media veda empieza mañana jueves y se prolongará hasta el 15 de septiembre, siendo días hábiles los martes, jueves, sábados y domingos. Durante este periodo se podrán cazar especies como la codorniz, la urraca, la corneja, el conejo y el zorro. Además, desde el 25 de agosto también se puede disparar a la paloma torcaz y la bravía.

La Consejería de Medio Ambiente ya hizo pública a finales de julio la actualización de los ejemplares fijados por cazador y día, indicando que serán 20 piezas de máximo para la codorniz, tres para la becada, cuatro para el avefría y otros tres para ambas agachadizas (computadas de forma conjunta) y cero para la tórtola común, para la que sigue suspendida la caza. Iturmendi considera que esta norma es «restrictiva», pero indica que son los científicos los que toman estas decisiones.

Apunta que, por ejemplo, son cinco piezas menos de codorniz por cazador y día que la norma anterior para una Comunidad que hace «un aprovechamiento muy alto de las piezas», sobre todo, en Soria, Palencia y León. No obstante, afirma que es una muestra de que los cazadores se adaptan a los proyectos de captura y a una caza más ajustada a las poblaciones de la codorniz. Aunque defendió que la situación de la población de las codornices está «en muy buenas condiciones según los propios expertos científicos».

En cuanto a la tórtola hay un cupo cero, «que es una forma de llamar a no cazar en España». El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León argumenta que se trata de una norma europea que el Gobierno de España ha asumido desde un punto «más proteccionista». Pero desde su perspectiva, la solución para la tórtola no está en dejar de ser cazada en Europa.

Iturmendi comentó que el problema está en otros países donde se caza la tórtola en unas cantidades muy grandes y «con unos métodos totalmente impresentables». En concreto, estas prácticas de capturarlas con redes de forma masiva se llevan a cabo en la zona del Magreb. De ahí que insistió en que no está la solución en España ni en Europa mientras que no se arregle este asunto en esa zona de África. «Nosotros solo vamos a minimizar el problema, pero no será una medida que favorezca a la población en su conjunto de la tórtola».

Registro telemático.

Y alrededor de esta especie se ha levantado una polémica. Los titulares cinegéticos que hayan solicitado adherirse al registro telemático de las capturas de paloma torcaz durante la media veda de la temporada 2024-2025 tendrán preferencia en un futuro sobre la caza de tórtola cuando la Comisión Europea dictamine la suspensión de la moratoria actual, según se indicó desde la Consejería de Medio Ambiente. Pero la federación rechaza el control telemático porque «vulnera el espíritu y la ley de la caza».

Desde la Consejería se aseguraba que es «voluntario» y que se trata de probar con la paloma torcaz este método porque ese registro lo exigirá Europa en un futuro cuando se pueda cazar la tórtola.

Pero para la federación, aunque no está en contra «de iniciar pruebas experimentales, en este caso sobre la torcaz, para cumplir exigencias europeas e iniciar la caza adaptativa de la tórtola», se indica que «es necesario saber que la caza tradicional de la tórtola no tiene nada que ver con esta caza adaptativa y, por lo tanto, nadie se puede llevar a engaño pensando que, participando en este proyecto, va a poder cazar la tórtola con normalidad, porque no es así».

Turismo.

Al margen de todo esto, la caza es una fuente de riqueza, según Iturmendi. En concreto, aseveró que Castilla y León es de las comunidades más grandes de Europa en tamaño, si no la más amplia con población y buenas condiciones generales de vida. Pero subrayó que lo que caracteriza a la Comunidad en esta área es «tener una oferta de caza auténtica, de caza de verdad. Somos una potencia. Tenemos una oferta cinegética espectacular. Es más, tenemos la mejor oferta cinegética de España con mucha diferencia y prácticamente de Europa».

El representante de los cazadores castellanos y leoneses remarcó que no son palabras sin más, sino que Castilla y León cuenta «con los mejores cielos en abierto en Zamora, los mejores corzos, poblaciones casi excesivas de jabalí en muchas áreas y eso solo hablando de caza mayor». Castilla y León también tiene la mayor población de lobos, aunque recordó que no se pueden cazar por estar catalogados como una especie protegida. Y en cuanto a la caza menor, hizo hincapié en que tiene el mayor número de codornices en Europa.

En cuanto a la perdiz, Iturmendi indicó que ha habido años muy malos para su caza porque las poblaciones no salían adelante. La sequía de estos años complicó la supervivencia de los pollos y, por eso, «estamos muy ilusionados» con la campaña que empieza ahora. «Esperamos que sea el punto de inflexión y de recuperación de la población de perdices, que es la especie reina de caza menor en España», argumentó.

Su caza se lleva a cabo en los cotos con los planes cinegéticos que se establecen y el cupo varía dependiendo de la densidad de la población, del terreno y del número de cazadores en cada espacio. Espera que haya una buena cría porque ya se estaban viendo muchos polluelos. Toca esperar y que no ocurra como otros años, cuando de cada diez pollos, llegaron solo dos o tres al mes de octubre, apunta.

Facturación.

Por último, el presidente de la federación indicó que hace unos años se hizo un estudio que indicó que el sector generaba en España 6.500 millones de euros, mientras que el vino se quedaba en 5.000 millones de euros. «Es una fuente de riqueza para España», aseveró. En Castilla y León supera los 500 millones de euros la facturación que genera la caza.

«Es un recurso natural que hay que cuidar y hay que realizar el aprovechamiento con racionalidad y criterios técnicos válidos para mantener la riqueza que siempre hemos tenido en nuestros campos y montes». Es más, añadió que la caza es un instrumento para fijar población en los pueblos, porque genera puestos de trabajo en muchos sectores del mundo rural.