La llegada de viajeros a la estación de trenes de Burgos en ocasiones supone un desafío para movilizarlos. En días como el de ayer, cuando el AVE de las 11 de la mañana procedente de Murcia dejó a decenas de personas, los 11 taxis que esperaban para dar cobertura no fueron suficientes. Varios usuarios se quedaron haciendo cola y una empleada de Adif tuvo que llamar a más coches para dar respuesta a una demanda que tuvo que esperar media hora hasta ser cubierta.

Al bajar los pasajeros del convoy algunos no sabían a dónde ir ni qué medios de transporte utilizar, entre ellos, varios turistas a los que los autobuses les resultan ajenos y ven el taxi como su mejor opción. El problema es que ayer no fueron suficientes para abarcar la demanda. «Hemos visto varios coches que se han ido. Quizá no estaban preparados para que viniese tanta gente», comentaba Jesús, que había cogido el tren en Madrid.

Ante la cola de más de una decena de personas que se habían congregado en la parada, una empleada de Adif salió para contar a los viajeros que había aguardando y poderles dar una solución de vehículo lo más rápida posible. En su mayoría, fueron taxis que iban a dejar viajeros los que menguaron una fila que tardó media hora en desaparecer por completo.

