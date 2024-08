Parrado no jugará en el Zaragoza al no pasar el reconocimiento

Arnau Parrado cuajó una gran temporada 2023/24 con el Grupo Ureta Tizona en LEB Oro y su buen hacer le valió para firmar un contrato de tres campañas con el Casademont Zaragoza de la Liga Endesa. Sin embargo, el ala-pívot catalán, de 24 años, no ha superado el reconocimiento médico con el conjunto aragonés y tendrá que buscarse la vida en otro club.

En un comunicado emitido por el Zaragoza, le ha deseado la mejor de las suertes al jugador, por el que pagó una pequeña cláusula al Tizona, y confirmó que no cuenta con él: «Parrado no formará parte de la plantilla de Casademont Zaragoza al no superar el reconocimiento médico realizado, finalizando de forma anticipada el compromiso firmado por ambas partes para las próximas tres temporadas».