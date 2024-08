El Ayuntamiento de Miranda de Ebro todavía no ha logrado enajenar los cinco inmuebles que le legó una vecina en su testamento a finales de 2022 y ese retraso está afectando a la ejecución de algunas inversiones previstas para el presente ejercicio. Entre ellas se encuentra la creación de nuevos aparcamientos, dado que «hay una partida presupuestaria para eso, pero va con la venta de esos pisos». En esos términos se expresa el concejal de Obras y Modernización de la Administración, Adrián San Emeterio, quien reconoce que por ahora «no se pueden dar fechas» para la construcción de las zonas de estacionamiento que, en principio, se valoraron en cerca de 400.000 euros en total cuando se aprobaron las cuentas municipales de 2024.

La administración local aprobó dos iniciativas para que los conductores tengan nuevos espacios donde dejar sus vehículos y, según avanza el edil de Obras, cada una lleva un ritmo diferente. Por una parte, San Emeterio comenta que el aparcamiento planteado para el periférico barrio de Los Ángeles «ya tiene el proyecto terminado, pero hace falta buscar esa financiación que se incluyó en el Presupuesto».

Por otro lado, el responsable de este departamento concreta que el equipo de gobierno ya ha «decidido» que los 112.000 euros fijados en las cuentas para ampliar algún recinto existente se destinarán «al de la zona de la Comisaría, porque cuando se pasa por allí se ve que hay coches aparcados constantemente y se ha demostrado que la primera actuación ha tenido éxito», aunque el concejal aclara que «todavía este no tiene un proyecto definido».

Es decir, la ampliación de estas instalaciones descubiertas situadas en la calle Antonio Cabezón aún se encuentra en una etapa temprana. Aunque no por ello está parada, pues San Emeterio reconoce que ya ha formulado dos propuestas a los técnicos de Obras y estos «las están estudiando para saber cuál se puede ajustar más». El concejal del PSOE describe que «una opción consistiría en llegar hasta el final de la propia parcela trasladando la zona reservada para las caravanas a la última fila», mientras que la segunda alternativa que ha puesto sobre la mesa implicaría «hacer este año una primera mitad y el próximo año la siguiente, lo que sería hacer una inversión plurianual».

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Miranda no podrá tomar la decisión definitiva hasta que la plantilla municipal haya analizado ambas posibilidades y establezca su coste de forma aproximada. Como resume SanEmeterio, «sin tener redactado el proyecto no se puede valorar la ejecución de las obras y entonces tampoco se puede saber cuánto debería invertirse, y hasta que eso no ocurra es imposible determinar la manera de afrontarlas».

Mientras tanto, el Consistorio de la ciudad delEbro ya ha completado algunas inversiones durante los últimos tiempos que han permitido ganar espacio para estacionar los coches. La más reciente se encuentra en la calle Eras de San Juan, junto a las instalaciones delCD CascoViejo, donde se han invertido en torno a 156.000 euros para crear un párking que ya está terminado, pero que se abrirá cuando comience la temporada deportiva de este equipo de fútbol. Un poco antes, allá por el verano de 2022, la administración municipal también desembolsó unos 155.000 euros para crear el aparcamiento disuasorio de la calle Río Ebro.

Esas inversiones previstas para ejercicios anteriores han terminado saliendo adelante. Sin embargo, la mayor parte de las obras fijadas en el Presupuesto de 2024 todavía no se han materializado. En algunos casos, como las reformas de las calles Ramón y Cajal y de la Logroño, están a punto de formalizarse los contratos con las adjudicatarias, mientras que otras muchas intervenciones se han ido posponiendo y aún están pendientes. En ese listado se encuentran iniciativas como el arreglo de las aceras en diferentes puntos de Miranda, la compra de diversos inmuebles de la iglesia San Juan que también dependen de la venta de los activos heredados en 2022, la mejora de la Fábrica de Tornillos que ya se ha aplazado al próximo curso, la creación de una torre de maniobras en el parque de Bomberos, las pistas de pádel en el Polideportivo municipal o el acondicionamiento de la Casa de Cultura y del Castillo.