El juzgado de lo social número tres de Burgos ha estimado la demanda que la médica agredida en el centro de salud de García Lorca (Gamonal) en marzo de 2022 presentó contra la Gerencia Regional de Salud de la Junta y obliga a la Administración ha indemnizarla con 5.000 euros. En este montante se establece el resarcimiento de las amenazas de muerte que esta profesional sufrió por parte de un paciente que, además, destrozó parte del mobiliario de la consulta habilitada en unos barracones y donde desde hace ya varios años el equipo de García Lorca pasa consultas y hace exploraciones a los pacientes.

En la sentencia se afirma que ha quedado acreditado que las medidas de seguridad no existían y que las pautas acordadas por la Junta en materia de prevención no fueron eficaces, «incumpliéndose el deber de vigilancia». La jueza recuerda que Sacyl tiene la obligación de asumir sus funciones de prevención de riesgos «habiendo propuesto el informe de investigación del accidente como medida preventiva dotar del botón de pánico en los módulos en los que se pasa consulta (...) lo que no consta acreditado que haya hecho la entidad demandada».

Este comportamiento empresarial supone «un grave incumplimiento de los deberes preventivos», a juicio de la ponente del fallo: «La posibilidad de una agresión en el ámbito de trabajo donde la demandante desempeña sus servicios de atención al paciente conforma un riesgo real (...) era previsible y debería haberse prevenido con medidas adecuadas».

(Más información, en la edición impresa de este martes de Diario de Burgos o aquí)