El PP apoyará la regularización de migrantes si es individual

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha explicado que el Partido Popular solo apoyará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 migrantes, si se tienen en cuenta sus propuestas como analizar "caso por caso" y no regularizar a quienes tengan antecedentes penales.

"Uno por uno, caso por caso, conociendo sus circunstancias. Los que están trabajando, los que vienen a emprender un proyecto de vida en España también, será su realidad recogida por ese proyecto de ley, esto es lo que está defendiendo el Partido Popular. Los que, en otras circunstancias, ya sea con antecedentes penales o que vengan a este país a otras cosas, pues evidentemente no deberán de ser recogidos, pero parece de sentido común", ha puntualizado Sémper, este lunes, en una rueda de presa tras la reunión del Comité de Dirección.

Así se ha pronunciado preguntado por las declaraciones realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes, en una entrevista a Onda Cero, en la que ha avanzado que su partido tiene preparada una "enmienda" a esta iniciativa para apuntar "qué personas deben ser regularizadas y que personas deben ser retornadas".

"Si no hay un buen acuerdo, no habrá una buena ley. Si no hay una buena ley, el Partido Popular no la apoyará", ha remarcado Borja Sémper, al tiempo que ha insistido en que lo que quieren desde el PP es que sea "técnicamente riguroso" y que "atienda la realidad socioeconómica de cientos de miles de personas en España que necesitan una respuesta".

"Si no se tiene en cuenta nuestra posición, pues parece razonable que no contarán con nuestro apoyo. Y si se tiene en cuenta, y este proyecto de ley, en su caso, tiene una tramitación virtuosa, pues contará con el 'sí' del Partido Popular", ha asegurado.

Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no tener política migratoria" y ha dicho que "solo faltaría que la responsabilidad fuera del Partido Popular".

"El Partido Popular tiene una posición en materia migratoria tradicionalmente conocida. Nosotros no estamos cambiando nuestra posición en función de los acontecimientos. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros queremos una migración ordenada. Queremos control de nuestras fronteras. Queremos un rato humanitario para los inmigrantes. Queremos que el gobierno declare un plan de emergencia en materia migratoria, como han hecho en Italia o como hicieron en Grecia. En definitiva, lo que nos gustaría es que este gobierno tuviera un plan. Y nos gustaría mucho que este gobierno tuviera una política migratoria", ha subrayado Sémper.

Así, ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta sus propuestas en materia de migración y no solo haga "caso a los independentistas". Y ha añadido que si no se tienen en cuenta, "el Partido Popular no llegará a ningún acuerdo" pero "no por una cuestión de prurito político" sino porque consideran que lo que están proponiendo es "lo que España y el conjunto de los españoles necesitan".

"Si este Gobierno mira para otro lado y no nos hace caso, pues evidentemente no es por falta de vocación y de voluntad del Partido Popular, sino porque este Gobierno vive ensimismado y es incapaz de dar respuestas a los problemas extraordinarios que tiene este país", ha criticado.

Abascal amenaza con no apoyar al PP si pacta en inmigración

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes al PP de que si alcanza un acuerdo para reformar la ley de extranjería con el PSOE difícilmente podrá su partido apoyar los presupuestos autonómicos para 2025 en las comunidades en las que gobiernan los populares.

"Evidentemente un sí a la ley de extranjería tendría consecuencias en las regiones y sería muy difícil que nosotros podamos aprobarles unos presupuestos", ha indicado el líder de Vox en una rueda de prensa en la sede de su partido.

Abascal ha acusado al PP de una "gran estafa" en su oposición "teatral" al PSOE, dado que, a su juicio, realmente apoyan al Gobierno en cuestiones clave, entre ellas la política migratoria.

También ha lamentado que el PP dé por hecho el apoyo de Vox a una hipotética moción de censura que encabece su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en especial si a la vez busca el voto de diputados de Junts, un apoyo que "suele salir muy caro".

Por ello, Sémper ha denunciado este lunes la existencia de una "confluencia de intereses" entre el PSOE y Vox contra el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, quien se ha convertido en el "adversario a batir" para ambas formaciones.

"No creo que Vox inicie el curso atacando al PP, es que acabó el curso pasado, el último periodo de sesiones, atacando al Partido Popular", ha dicho, para añadir que llevan detectando "desde hace un tiempo largo" que son el "adversario a batir tanto para el PSOE como para Vox.

En este sentido, ha señalado que "hay una confluencia de intereses entre el Partido Socialista y Vox" que consiste en "atacar continuamente al Partido Popular". "Nosotros estamos en hacer oposición a este mal Gobierno y en presentar una alternativa para todos los españoles desde la centralidad y desde el entendimiento que en España cabemos todos", ha manifestado.

Sémper ha indicado que las políticas que necesitan los españoles "son políticas de sensatez y que den respuesta a los inmensos problemas que tiene este país". "Más allá de esta consideración, permítame que yo no entre en más detalles porque estaría haciéndole el juego a otros partidos políticos que quieren, a costa del Partido Popular, tener algo de protagonismo", ha enfatizado.

En cuanto a las encuestas que se están publicando que mejoran la representación del PP, Sémper ha indicado que él no quiere comentar las encuestas y ha dicho que lo que aspiran es a que su proyecto "convoque a los españoles que, independientemente dé a quién hayan votado en el pasado, quieren una España mejor y quieren un Gobierno eficaz, digno y que piensen sus problemas por encima de los problemas de su propio presidente".

"Esto es en lo que estamos y sí creo que si seguimos por esta línea, y es en el que vamos a seguir, dará resultado porque los españoles están cansados de estar hartos y queremos representar una España mejor, que no solo sea votada por el rechazo a Sánchez, sino porque nuestro proyecto político convoque a ciudadanos", ha finalizado, para mostrarse convencido de que van por el "buen camino".