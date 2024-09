Coldplay y Katy Perry caldean un otoño descafeinado

El fin del año se presenta sin muchos alicientes musicales que pasen a deleitar el día a día de millones de fanáticos de la industria. Pero quizás, con la llegada del otoño, dos nombres estelares basten para calentar con sus melodías la fría llegada de la estación: Coldplay y Katy Perry. El lanzamiento de dos nuevos discos por parte del grupo británico y de la estrella del pop, alejada de proyectos desde 2020, pone un poco de picante al desenlace del sector en 2024, que se mantiene a la espera de las cada vez más habituales sorpresas que caracterizan estos meses, como los posibles álbumes de Lana del Rey, The Weeknd o el enigma de Oasis.

Pese a que en los siguientes meses, aparentemente, habrá una calma relativa, septiembre ha arribado con gran fuerza gracias a uno de los momentos más esperados por los amantes del pop. Y es que el regreso de Katy Perry el 20 de septiembre con un nuevo trabajo tras cuatro años de parón ha sido un bombazo. 143 es el título del séptimo disco de la norteamericana, con el que pretende levantar una carrera de más de 10 años después de Prism, uno de sus grandes aciertos, ya que los dos últimos álbumes en todo este tiempo no colmaron las expectativas de su público.

Todo lo contrario que sucedió con una de las bandas más influyentes de este siglo, Coldplay, que en estos cuatro años postpandemia supo reconectar con oyentes más jóvenes. Tras el popero Music of the Spheres (2021), el próximo viernes publicarán Moon Music, con la esperanza de que el resto del álbum se parezca más al segundo sencillo, We pray, que el inofensivo primer anticipo, feelslikeimfallinginlove.

Menos fiables son las informaciones en torno al álbum country de Lana del Rey, Lasso. Pese a que la artista confirmó recientemente nuevos sencillos para finales de este año, quizás coincidiendo con su salida, algunos medios apuntan más a que esta se producirá hacia 2025. No obstante, lo que sí se conoce es la carátula del disco.

Incierto también es el momento en el que The Weeknd, el segundo músico del mundo por escuchas en Spotify, completará la trilogía iniciada con After Hours (2020). Con el previo Dawn FM (2022) ya se mostró como un amante de los lanzamientos sorpresa, aunque hasta ahora solo haya desvelado el título, Hurry Up Tomorrow, habiendo publicado ya el primer sencillo del proyecto, Dancing In The Flames.

Unos días después, el 11, los paladares más exquisitos aguardan lo nuevo de The Smile, Cutouts, la banda impulsada por buena parte de los miembros de Radiohead. El grupo ha tocado algunos de sus temas en directo y recientemente lanzaron dos de ellos (Don't Get Me Started y The Slip) en un vinilo de 12 solo disponible en tiendas. El álbum saldrá a la luz oficialmente el próximo viernes.

Será el mismo día cuando Finneas -el talentoso hermano de la famosa Billie Eilish, artista más escuchada en Spotify- publique su segundo disco For Cryin' Out Loud, que está encabezado por su tema principal y sigue la estela de su debut en solitario en 2021 con Optimist.

El 11 de octubre será el turno para la gran estrella latina Becky G, que confirmó su nuevo trabajo: Encuentros. Será su cuarto disco de estudio en el que, de acuerdo con la cantante de Los Ángeles, dará forma a parte de lo que ha ido sanando, sintiendo y creando desde el año pasado, por lo que tendrá temas hechos con gran amor y dedicación.

El prometedor joven canadiense Shawn Mendes también volverá este mes a la música, concretamente el día 18, tras su retiro temporal por problemas de salud mental. Homenajeándose a sí mismo, el nuevo disco tendrá por título Shawn, donde ya ha adelantado tres sencillos: Why Why Why, Isn't That Enough y Nobody Knows.

Por último, también se ha anunciado el retorno de Linkin Park con el álbum From Zero y su nueva cantante, Emily Armstrong, para ocupar el lugar dejado tras la muerte de Chester Benington en 2017, cuando lanzaron su hasta ahora último trabajo. De momento, dejaron buen sabor de boca con el primer sencillo, The Emptiness Machine.

En el terreno nacional, el proyecto más esperado podría recaer en las manos del grupo indie Love of Lesbian, que el 11 de octubre sacará Ejército de Salvación, un disco donde la amistad domina los temas.

Los próximos meses también sacarán álbum David Bisbal, Rosario Flores o Carolina Durante.