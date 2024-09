Montero limita el pacto con ERC a la recaudación del IRPF

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que el acuerdo entre PSC y ERC para la financiación singular de Cataluña se limita por el momento a ceder la recaudación del IRPF a la comunidad.

En declaraciones en Cádiz, ha apuntado que la "vocación" es aumentar las cesiones de "gran parte de los impuestos que recauda" Cataluña "de forma paulatina, a lo largo de los años".

"Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido", ha subrayado la ministra de Hacienda a preguntas de los periodistas.

El acuerdo "habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF y de una vocación de que a lo largo de los años se tiene la expectativa" de ceder más impuestos.

"Aquí hay mucha gente que está permanentemente diciendo que se explique el acuerdo. Es que el acuerdo se explica con su lectura, el acuerdo dice todo", aunque "por supuesto hay que desarrollar ese acuerdo con normas y con leyes que irán descendiendo a los diferentes niveles", ha añadido.

"Tendremos mucho que dialogar, mucho que acordar", ha añadido, para insistir en el mensaje "desde el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno de España" de que "la financiación singular para Cataluña es compatible con la financiación del conjunto de los territorios que también tienen singularidades".

Ha subrayado que "por supuesto, habrá una negociación bilateral y también multilateral" porque "la vocación del Gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo", ha destacado.

Se ha quejado de que el PP "no tiene propuesta de reforma de modelo". Dice una cosa en Madrid, otra cosa en Galicia y otra cosa en Andalucía" y no quiere "como partido sentarse para hablar de esto".

"Lo que quiere es bronca en los órganos multilaterales o en el territorio", ha añadido, tras insistir en que la financiación de las autonomías es algo "serio" porque "hablamos de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de la dependencia, de la justicia gratuita. Esto es tan serio que hay que sacarlo de ese clima político en donde lo ha instalado el PP".

El Gobierno de España pretende acompañar a "aquellos que tienen más vocación de autogobierno". "Y aquellos que no la tengan, pues evidentemente los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan".

"Yo escucho al señor Moreno Bonilla hablar de relación bilateral, demonizándola, cuando el Estatuto de Autonomía para Andalucía marca justamente la relación bilateral en la revisión y en la aprobación de la reforma del modelo de financiación", ha criticado.

La ministra no "entiende" que el presidente andaluz quiera "a veces" hacer gala de que "cree firmemente en la autonomía", cuando "no ejerce sus competencias". "Parece que no se ha leído el Estatuto".

Presupuestos Generales

Por otra parte, Montero ha confiado este viernes en que se van a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2025, si bien ha reconocido que para ello "hay que dialogar mucho, hasta la extenuación, con todos los grupos políticos del arco parlamentario".

"Yo diría que sí, yo trabajo para ello", ha comentado María Jesús Montero, que ha subrayado que "hay que dialogar mucho, yo diría que hasta la extenuación, con todos los grupos políticos, con el arco parlamentario, para conseguir unas cuentas públicas que den respuesta a las necesidades de este país".

En ese punto, la ministra de Hacienda ha valorado el dato de la inflación que se ha conocido este viernes, que deja los precios en una tasa (1,5%) como no se conocía "desde hace tres años y medio", y ha defendido que "los datos económicos de España son unos datos magníficos" que ponen de manifiesto que se va en la buena dirección.

No obstante, ha admitido que "por supuesto y sin ninguna duda", todavía hay problemas que atender, ha puntualizado para precisar que entre ellos figura el del desempleo, que "ha ido bajando a lo largo de esta legislatura".

La ministra ha destacado que España registra "cifras récord de afiliación a la Seguridad Social", y está creciendo por encima de los socios europeos, a la vez que el Gobierno está "combatiendo la subida de precios que se provocó con la crisis de Ucrania".

Recaudación de impuestos a la banca

Por otro lado, María Jesús Montero ha querido compartir datos "importantes para la ciudadanía" relativos a los impuestos a las energéticas y a la banca que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez.

La titular de Hacienda ha destacado que la recaudación de sendos impuestos --a cuya creación el PP "votó en contra", según ha remarcado-- ha arrojado un último dato de casi 2.900 millones de euros; en concreto, de 2.859 millones de euros, cantidad que se inyecta "a la mejora del Estado del bienestar y, por supuesto, a atender los problemas y las necesidades de los ciudadanos", ha subrayado.

Dicho esto, ha apostillado que "esta es la política fiscal que no comparte el Gobierno de Andalucía --del PP-- y es la que se intenta combatir desde el Gobierno de Andalucía, o bien bajando el Impuesto de Sucesiones, el Impuesto de Patrimonio o los impuestos de las grandes rentas, o bien votando en contra --el PP-- de estos impuestos, o de una senda de estabilidad que le quita 800 millones a esta comunidad autónoma", ha concluido criticando María Jesús Montero.