Dujo destaca la labor "esencial" del campo en la pandemia

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, destacó hoy la labor "esencial" del campo durante la pandemia y el confinamiento, que "mantuvo la actividad para producir alimentos, demostrando su profesionalidad. Algo que hubiera sido totalmente diferente si se hubiera dependido de terceros países, como ocurrió con las mascarillas". Ante los problemas de desabastecimiento, "ahí estuvo el campo para que la ciudad pudiera comer". Además, cargó en declaraciones a Ical contra la especulación en los precios por parte de los intermediarios, y por la poca dureza de la Ley de Cadena Alimentaria.

Durante el balance agrario anual llevado a cabo en Palencia, Dujo apuntó que el año se inició "en las carreteras", donde los trabajadores del campo salieron a la calle "hartos de no tener una PAC justa y que se criminalice el sector". Llegó la pandemia, y se tuvieron que paralizar las movilizaciones, que no el sector. Aun así, dejó claro que "siguen vigentes las reivindicaciones, dado que no se ha arreglado nada, por lo que el campo volverá a salir a la calle en unidad de acción en el momento en el que sea posible".

En general, la cosecha en Castilla y León, tanto en agricultura como en ganadería, "ha sido buena en cuanto a producción". Sin embargo, denunció que la especulación "quiso que con el trabajo de los agricultores hiciesen el agosto los intermediarios". En materia ganadera, aun pudiendo trabajar, los precios "han estado bajos". En el momento en el que la sociedad no ha consumido los productos de más calidad, como el lechazo, cochinillo, las partes nobles del vacuno, la patata o el vino, han caído de precio, puntualizó.

No obstante, afirmó que "se han salvado las circunstancias gracias a la exportación, ya que allí donde van los productos de la Comunidad son reconocidos por sus características y garantías sanitarias". En ese sentido, Dujo señaló que, "mientras los trabajadores del campo han bajado el precio de sus productos, las grandes superficies han incrementado esos precios un 20 por ciento". Insistió que la Ley de Cadena Alimentaria "debe ser más dura, en beneficio del sector productor y los consumidores". "Se enriquecen los mismos de siempre, los intermediarios; y miran para otro lado las de siempre, las administraciones".

El presidente autonómico de la opa trasladó que el sector agrícola y ganadero "va siempre a menos", con cifras inferiores a 40.000 autónomos en la Comunidad, motivo por el que puso la alerta en el ámbito ganadero, dado que durante 2020 ha habido una reducción de 250.000 animales, entre ovino, caprino y porcino, lo que significa que 500 ganaderos han dejado de trabajar. "Si no se pagan precios, el lobo mata, se presentan problemas de saneamiento o llevan a cabo campañas en contra del consumo de carne no habrá ganadería, pero detrás viene la agricultura", aseveró.

Sin olvidar la Política Agraria Común, en un año en el que se ha procedido a la aprobación de los presupuestos y "casi las normas" de una PAC que "va a ser peor que la actual". "Menos presupuestos, más obligaciones para los agricultores y burocracia, además de no completarse y ser hipócrita, porque lo que no se permite producir aquí, si se permite comprar fuera y vender", apostilló Donaciano Dujo.rada de diversos productos del extranjero.