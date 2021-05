Le han visto hacer de payaso, de mimo, de cómico animador e incluso de ilusionista, pero lo que seguro que les cuesta más es imaginárselo en un monólogo... ¡de 15 minutos! Carlos de la Torre sorprende en su nuevo espectáculo adoptando el papel de El Doctor (Il Dottore de la comedia del arte), ese personaje que cree saberlo todo y al que le encanta escucharse. Con la máscara que le cubre frente y nariz y una generosa barriga, afronta el inicio del montaje Seré breve, que se estrena el viernes en el Teatro Clunia (a las 19 horas).

«Es la primera vez que hablo tanto y de seguido», afirma recordando que La Mueca se fundó en 1999, hace más de 20 años. «Il Dottore da casi una conferencia sobre las artes dando paso, supuestamente, a lo que va a haber a continuación. Y dista mucho de las caracterizaciones que suelo hacer», repasa. La comicidad de este personaje en los ensayos con público que ha realizado deja desconcertados a los que le conocen porque nunca había ironizado así dirigiéndose a un público sobre todo adulto.

«Il Dottore es el personaje de la comedia del arte que siempre me ha atraído y por eso, cuando hice un curso con Antonio Fava, me llevé una máscara pensando en utilizarla algún día. Eso fue en 2007 y hasta ahora no había llegado el momento, supongo», confiesa alguien para el que los calendarios corren a otro ritmo.

Coleccionistas de caretas teatrales, en este homenaje que realiza a los géneros de la comedia estrena la de El Doctor, usa una máscara de cabeza para el personaje de limpiador y la nariz roja que es otra cara del clown. En Seré breve interpreta a Tritón y Viandante Clown, dos de sus personajes habituales, además de crear otros seres que le ponen rostro al teatro gestual, de objeto y de títeres.

Y para dar forma y ritmo a las mil caras de la comedia, De la Torre cuenta con la faceta de multiinstrumentista de Estrella García, que toca la guitarra, el violonchelo, la pandereta, el ukelele y el bodhran (un tambor). «Pero su instrumento más poderoso es la voz», señala para indicar que Estrella García no solo hila las transiciones, sino que también canta, interactúa y hace los efectos sonoros.

Coralistas en Canticorum y Coral de Cámara y miembro de los grupos Gaelia Folk y El Tornillo de Arquímedes, Estrella García es como el payaso blanco, la que representa el orden y la sensatez en el caos de la comedia. «Llevo colaborando con La Mueca muchos años, y hasta ahora hacía la parte técnica. Ésta es la primera vez que aparezco en escena todo el rato», puntualiza. «La música en este caso es parte destacada del espectáculo. No hace solo de acompañamiento o banda sonora, sino que nutre a los personajes, les interpela, les echa un cable...», subraya.

Seré breve debía haberse estrenado en diciembre, durante el Festival de La Parrala, pero se canceló por la pandemia. De la Torre ha aprovecha los tres meses que ha estado en Uruguay para presentar allí, en pequeños formatos, las piezas por separado y sobre todo, enseñar a Il Dottore hasta sorprender a un lado y otro del Atlántico.