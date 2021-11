La Junta consulta a comité de expertos sobre pasaporte covid

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, señaló hoy que el Gobierno autonómico ve aún "ventajas e inconvenientes" a la posibilidad de implantar el pasaporte COVID y que, por ello, se ha decidido remitir el informe sobre sus pros y contras al comité de expertos para tomar la decisión "con el mayor criterio posible".

"Pero no hemos tomado aún esa decisión", continuó explicando Igea, que apuntó que por ello "es pronto" para establecer una fecha para la puesta en marcha del pasaporte COVID porque "no se han establecido qué niveles de corte, incidencia y saturación hospitalaria se van a exigir en caso de que se implante esta medida".

Una medida que sí avanzó que se establecería "de manera localizada, en relación a la incidencia y la situación sanitaria de cada municipio y provincia", y que dependería "preferentemente" de la saturación hospitalaria, aunque habría que "ponderar" todas las variables, dado que "aún preocupa" la incidencia, aunque "no tanto" como la situación en los hospitales, cuyos niveles de ocupación en UCI y planta "son de momento bajos y están controlados".

Y es que, según apuntó Igea en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, "el multiplicador entre incidencia y gente que ingresa ahora es mucho menor", por lo que la preocupación principal es que la pandemia no genere "una saturación hospitalaria que nos impida sacar las listas de espera y afrontar la situación de dificultad en la que está nuestra Sanidad".

En cualquier caso, el vicepresidente de la Junta matizó que no dejan de mirar la incidencia y que por ello se analiza "el pasaporte y en qué condiciones se aplicaría", pero por el momento, el Gobierno autonómico no ve "una situación de urgencia", lo que llevó a Igea a establecer que Castilla y León está "muy lejos de las restricciones generalizadas".

Condiciones y legalidad del pasaporte

Sobre las condiciones que establecería la implantación del pasaporte COVID, Igea apuntó que el informe remitido al comité de expertos señala ventajas como "la estimulación de la vacunación y el control de las zonas de riesgo", pero también analiza aquellas cuestiones menos favorables que se han dado en los lugares donde ya se ha implantado.

"Pone en la balanza todas las cosas a favor y en contra y en qué condiciones hospitalarias sería ideal implantarlo", expuso Igea sobre el informe, que en todo caso no entra en la legalidad de la medida puesto que "ya está aprobada en varias comunidades" y solo requeriría, a través de los servicios jurídicos de la Junta, "adaptarla a la jurisprudencia al respecto establecida por el Tribunal Supremo".

Respondió así a la posible ilegalidad de la medida denunciada por la hostelería de la Comunidad, si bien Igea manifestó que "no se trata de implantarla en un sector sino en aquellos sitios en los que, por las condiciones, el riesgo sea más intenso", lo que afecta a "varios sectores". Concluyó, no obstante, que la medida "no trata de estigmatizar a un sector en concreto sino prevenir situaciones de riesgo".