Las hormiguitas del Románico

Había una memorable parodia de José Mota sobre el fallecido Pérez Rubalcaba en la que este pedía a los españoles que hurgaran en las rendijas de los cojines de los sofás en busca de dinero en efectivo. ‘Algo tié que haber’, se titulaba. «No te digo yo que saquemos petróleo pero a lo mejor sacamos una monedilla... Que parece que esto no va a ningún lado, pero sí que va. Un día, otro día, otro día...», insistía el cómico.

No resulta difícil imaginarse a Lara Román y a Bruno Camarero practicando el arte de la ‘hurgatoria’ de una a otra administración para conseguir que la iglesia de Castrillo Solarana vuelva a lucir como la soñaron a lo largo de varios siglos quienes fueron aportando fondos, y que también -como los españoles del recordado político- se quedaron en ocasiones sin efectivo para proseguir su obra.

Como hormiguitas trabajan la alcaldesa y los concejales de esta pedanía de Lerma para sacar adelante las pequeñas actuaciones de rehabilitación de un templo declarado BIC en 2006 y en el que queda mucho por sacar a la luz, tanto de entre sus piedras como de la historia, porque también la investigación cuesta dinero.

Por el momento, ya se pueden apreciar dos frutos de su empeño: la puerta sur o del mediodía, que fue el acceso principal al templo románico (sigloXII-XIII) y la policromía de la bóveda del coro, en una zona edificada posteriormente, que acaba de salir a la luz tras eliminarse la capa de brea y cal que ocultaba su belleza.

El visitante que accede al cementerio se ve sorprendido por una bellísima portada, aún más bella cuando la dora el sol del solsticio, en la que a lo largo de dos ejercicios se intervino primero para eliminar las humedades que se la estaban literalmente ‘comiendo’, con un drenaje que evitó que el agua se colara en el templo, y después para recuperar una pieza de la escuela de Santo Domingo de Silos con capiteles prácticamente idénticos, «grifos, cisnes, el árbol de la vida...» a los del claustro de la abadía, explica Bruno Camarero, un firme defensor del ‘Románico Abierto’ que sueña con potenciar la «impresionante ruta cultural» que llega hasta Lerma y que tiene joyas patrimoniales tan desconocidas como la de su pueblo, Castrillo Solarana.

De hecho, su interés en recuperar la iglesia de San Pedro no está solo en los feligreses. Buscan además convertirla en un espacio cultural para conferencias, conciertos, exposiciones... Iban a empezar este verano con un ciclo sobre románico y música medieval que han tenido aplazar por la pandemia. Además de esa fase inicial del siglo XII, el templo tiene una torre del XV, aunque se quedaron sin fondos para completarla, y el resto del XVII, gótico y barroco clasicista.

La parte alta y la bóveda del coro se acaban de rehabilitar gracias a la ayuda de Adecoar y otra de la Junta de Castilla y León, por lo que ni el Ayuntamiento -que sufragó las dos anteriores- ni la parroquia han tenido que poner dinero. El objetivo último es «recuperar toda la parte románica, el muro, la ventana ciega...» que están junto a la puerta sur, pero aún no saben si Patrimonio les marcará otras prioridades y de dónde obtendrán fondos. «Vamos a presentar proyectos, porque es mucho dinero, igual tenemos que atacar todas las cúpulas para evitar filtraciones. Si pudiéramos limpiar toda la iglesia... pero no bajaría de 50-60.000 euros, que es el presupuesto de 3 años del pueblo», detalla Bruno. «Lo que está claro es que no vamos a parar, poco a poco, no tenemos prisa», sentencia la alcaldesa.