Desde que se lanzara como after-credits un avance de la serie El libro de Boba Fett en el aclamado final de la segunda temporada de The mandalorian (cuya tercera hornada podremos ver a finales de 2022), se ha creado mucha expectación sobre el regreso de Fett. Y Disney no suelta prenda. Llegó La remesa mala en mayo y, recientemente, se emitió Star Wars: Visions. Pero los fans no sabían nada sobre este spin off. Hasta que la compañía del ratón liberó hace poco un impactante primer póster promocional de la serie (al estilo Conan el bárbaro) y su fecha de estreno: 29 de diciembre.

Sí. Era una serie que se esperaba para antes. Los seguidores así lo deseaban. Y es que Boba Fett tiene muchos. No en vano era uno de los candidatos a tener su película propia antes de la (injusta) debacle que fue el filme Han Solo en 2018, que obligó a replantear el futuro de la saga y donde empezaron a tomar más protagonismo las series. La propia aparición del cazarrecompensas en la segunda temporada de The mandalorian fue todo un acierto para mantener vivo el interés y expectación sobre el personaje cuya guinda fue el mencionado after-credit que confirmaba su serie propia

La ficción estará auspiciada por el reverenciado equipo que está orquestando el tremendo éxito que esta suponiendo el universo televisivo de Star Wars: Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson, a los que se une la particular visión de Robert Rodriguez para su desarrollo lleno de acción y todos los componentes que se pueden esperar del submundo donde se mueve el cazarrecompensas. Este, como no podía ser de otra forma, vuelve a ser interpretado por Temuera Morrison, al que acompañará Ming-Na Wen interpretando a su lugarteniente Fennec Shand.

El mejor cazarrecompensas Muchas incógnitas

¿Qué podemos esperar de la serie? Apenas se sabe nada oficialmente sobre la trama, pero es de esperar que estará ambientada en Tatooine y, como se vio en la escena promocional del final de The mandalorian, es muy probable que veamos a este particular dúo de sicarios apoderarse del territorio de Jabba el Hut tras su caída a manos de Luke. Sin embargo, esto se antoja poco. La serie contará con ocho episodios y eso da para mucho más. ¿Veremos flashbacks de cómo Fett sobrevivió a la caída a las fauces del Sarlacc? Recordemos que era la última noticia que teníamos de él en El retorno del jedi. Es previsible que también veamos al sheriff Cobb Vanth (Timothy Olyphant), que en el primer episodio de la temporada 2 de The mandalorian lucía la armadura de Fett. ¿Cómo la obtuvo?

El propio Robert Rodriguez dijo recientemente: «No puedo decir nada sobre ella en este momento, pero se estrena en diciembre... Esperad a ver lo que se nos viene encima. Os va a reventar la cabeza. Eso es todo lo que puedo decir. Puedo ponerla por las nubes porque sé que da más de lo que promete. La gente va a fliparlo cuando la vea».

Desde luego, las expectativas están por todo lo alto. Ya queda menos para disfrutar de esta ficción que promete tener, al menos, la misma calidad a la que nos tienen acostumbrado el SEO televisivo de Star Wars. Prometen ser, una vez más, unas navidades galácticas.