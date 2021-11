Samus brilla en 2D

Hay esperas que merecen la pena, y pocas han sido tan largas como las del último capítulo de la serie principal de Metroid. En 2002 salió Metroid Fusion en Game Boy Advance y a partir de ahí la protagonista, la cazarrecompensas Samus Aran, vivió unas aventuras diferentes con los juegos de Metroid Prime, Zero Mission, Other M… pero no sabíamos qué le había sucedido después de acabar con el parásito X. Ahora se ha desvelado ese destino de Aran, en Switch, y no ha decepcionado a nadie esta vuelta a las 2D a manos del estudio madrileño Mercury Steam

Samus llega al planeta ZDR, donde descubre que sigue activo X. La Federación Galáctica envió allí a peligrosos robots E.M.M.I. que se han convertido en enemigos mortales. Privada de todas sus habilidades, la cazarrecompensas deberá explorar el planeta para encontrar la manera de sobrevivir a los E.M.M.I. y proseguir su camino, tarea nada fácil habida cuenta de que los robots son inmunes a las armas del arsenal de Samus y la matan si logran alcanzarla, de forma que no queda otra opción que evitarlos o huir del área que patrullan. Cada vez que Samus se encuentra con un E.M.M.I. el jugador debe mantener la cabeza fría mientras esquiva los ataques del robot y busca una salida en situaciones llenas de tensión y emoción.

Moverse en 2D sienta muy bien al personaje en Dread, ya sea en su forma humana o como morfosfera; Samus tiene un control preciso y se desplaza con agilidad y elegancia mientras se desliza, dispara o avanza a toda rapidez disparando en 360º o atacando cuerpo a cuerpo.

Samus brilla en 2DEl diseño de niveles contribuye a estas buenas sensaciones guiando al jugador con mano casi invisible. Hay que recorrer en varias ocasiones los detallados escenarios pero se perciben diferentes cuando vuelves a ellos y Samus tiene una nueva habilidad, el backtracking es divertido y está lleno de sorpresas en Dread.

Además de enfrentarse a los enemigos básicos y a los E.M.M.I., Samus lucha en Dread con unos subjefes y jefes finales realmente desafiantes, hay que estudiar bien sus rutinas porque superarlos a la primera es complicado.

La serie comenzó en 1986 en Nintendo Entertainment System de la mano de Yoshio Sakamoto, y ha sido él también quien decidió que fuese el estudio español el que escribiese el capítulo final de las entregas en 2D, aunque sin duda en el futuro se verán nuevas aventuras de Samus Aran.

Samus brilla en 2DMercury Steam ha unido definitivamente su nombre, una vez más, a una de las grandes series de videojuegos de todos los tiempos. Primero lo logró con Castlevania con su espectacular Lords of Shadow, que tuvo un par de secuelas, y después con Metroid. El estudio se familiarizó con la franquicia gracias al excelente remake de Metroid: Samus Returns y ahora Nintendo ha confiado en él para el que también se conoce como Metroid 5. Mercury ha superado todas las expectativas puestas en Dread y lo ha situado entre los mejores juegos del año.