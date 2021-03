Sufrir también es para los valientes

Las historias de superación resultan más fáciles de contar, pero no todo el mundo gana y no todos los enfermos consiguen superar al mal contra el que luchan día a día. Antonio Morete padece espondilitis anquilosante, una dolencia crónica, capaz de causar mucho dolor. Para mostrar esa otra cara, inició hace un año una aventura en forma de web. En Más Allá del Dolor lo cuenta junto a otro enfermo, Pablo Pérez, y en ella «tratamos de enseñar una parte de la enfermedad que no se suele mostrar».

Morete aclara que «la superación también es muy útil y por supuesto que no estamos en contra», pero evidencia que «cuando solo sacas esa parte escondes otra, la de los enfermos para los que su maratón es llegar al baño para mear a tiempo». De esta manera, refleja la crudeza de la enfermedad con la que convive y remarca que no todos la superan con un relato de triunfo. Además, añade que el sufrimiento acarrea unas implicaciones emocionales que hacen «que no puedas ir a buscar a tus hijos al colegio, jugar con ellos o tengas que dejar el trabajo para el que llevas estudiando toda tu vida».

