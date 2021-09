Vuelven a pedir 4 millones por el centro de especialidades

Segundo intento de la Tesorería General de la Seguridad Social de vender el edificio que ocupó el centro de especialidades, ubicado en el número 94 de la avenida del Cid. El precio de partida es el mismo que en febrero de 2020, 3.960.410 euros, y las empresas interesadas disponen hasta el 12 de noviembre para presentar sus ofertas.

El inmueble tiene una superficie total de 5.835,7 metros cuadrados distribuidos en seis plantas. El sótano y semisótano tienen 1.232 metros cuadrados cada una, la planta baja de 749,78 metros, las plantas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de 509 metros cada una de ellas y un torreón de 72,93 metros. Se debe destinar a usos sociosanitarios, según establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Antes de la anterior subasta había una empresa interesada pero finalmente no acudió a la subasta. La normativa de la Seguridad Social establece que no se puede bajar el precio hasta dos años después de la primera subasta, de modo que esta es la razón por la cual no ha podido rebajarse.

Aunque se encuentra en buenas condiciones, sería necesario hacer obras de mejora para su nuevo destino, lo que encarecerá todavía más el precio final. Las valoraciones del edificio están realizadas por técnicos pero en base a una norma que fija el Banco de España y bajo el paraguas de las sociedades de tasación. Es un inmueble con muchos metros y en una zona en la que el valor del suelo es alto.

El edificio albergó hasta 14 especialidades médicas que ya no tenían cabida en el hospital General Yagüe y que llegó a tener un flujo diario cercano a los 800 pacientes. Está cerrado y sin actividad alguna desde hace casi nueve años. Estaba cedido a la Junta de Castilla y León pero cuando dejó de tener el uso sanitario, en febrero de 2012, revertió al Estado, por ello es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social y se quiere desprender de él.