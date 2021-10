La lava se desborda del cono principal del volcán

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo del momento en que una colada de lava desborda en el cono principal del volcán de La Palma a las 14.15 hora canaria.

El Comité Director del Pevolca continúa con la intensa monitorización y vigilancia de los dos frentes de lava que están atravesando el barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, para prever cualquier cambio significativo que obligue a tomar nuevas medidas de protección civil, al margen de las evacuaciones que ya se han llevado a cabo en la noche de ayer y esta misma mañana.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado en rueda de prensa que por encima de la colada primigenia hay otra que está moviéndose en dirección oeste-noroeste, en la cual existen dos apéndices: uno que hasta el día de ayer ha tenido una "alta intensidad" y "bastante recorrido" y que la pasada madrugada ha destruido el Supermercado SPAR de La Laguna, y otro al noroeste que atravesó el Polígono Industrial del Callejón de la Gata y que esta noche ha atravesado el campo de fútbol.

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M